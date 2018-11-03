AK Parti adaylık başvuruları nasıl ve nereye yapılacak yerel seçim 2019 

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Marat 2019 yerel seçimlerde de zaferle çıkmak istiyor. AK Parti yerel seçim takvimine belirledi. Buna göre, AK Parti aday adaylık başvuruları 5 Kasım’da başlayacak. İktidar partisinden aday adayı olmak isteyenler büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin TL ücret ödeyecek. Peki AK Parti yerel seçim aday adaylık başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları paylaştı. Adaylık başvuruları, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-12 Aralık'ta alınacak.

AK Parti aday adaylık başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?

a-Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkez veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına,

b- İlçe ve Belde Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

AK Parti aday başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylık Başvuruları, aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu gerçekleştirilecektir. Başvurunun kesinleşmesi için adaylar, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır. AK Parti'de adaylık başvurusunu aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU yöntemiyle yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine giderek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir.

AK Parti yerel seçim başvuru şekli

AK Parti yerel seçimler için adaylık başvuruları, aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu gerçekleştirilecektir. Başvurunun kesinleşmesi için adaylar, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır.Adaylık başvurusunu aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU yöntemiyle yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine giderek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir. Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince "Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir "alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir