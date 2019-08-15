0553 313 94 23

AK Parti yer vermemişti! Ahmet Davutoğlu cehpesinden cevap geldi

AK Parti'nin 18 yıllık hikayesinden yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'na yer verilmemişti. Konuya ilişkin Davutoğlu cephesinden videolu cevap geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:18

AK Parti'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir millet aşkı hikayesi AK Parti Türkiye Sevdasıyla" başlığı kullanıldı.

2001 yılından itibaren 2018 yılana kadar olan süreçte kritik anlar anlatıldı.

2016 yılında Binali Yıldırım'ın Başbakan oluşu ve 65. Hükümeti kurması yer alırken, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan seçildiği tarihlerin olmaması gözlerden kaçmamıştı.

Davutoğlu cephesinden videolu cevap

Ahmet Davutoğlu'na yakın sosyal medya hesabı 'Davutoğlu Medya' da konuya ilişkin Davutoğlu'nun konuşmasından bir kesit yayımladı.

İşte Davutoğlu'nun videodaki konuşması:

Ben bu partinin iki yıl genel başkanlığını yaptım ve 6 genel seçimin ikisine genel başkan olarak girdim. Bu partinin vicdanı benim vicdanım. Bu partinin travması, o kitlelerin travması benim travmam. Onlar hüzün duyduğu zaman ben de hüzün duyuyorum. Ben kapsamlı bir şekilde Ak Parti'nin vicdanına, bu partiyi iktidar yapan insanların terine, emeğine hürmeten içerideki o hüznü de yaşayarak hitap etmeye devam edeceğim!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:18
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    1. Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe’de..
    2. TOKİ’den asgari ücretle çalışanlar ev..
    3. Hatayspor, Altınordu hazırlıklarını..
    4. Turuncu listedeki terörist etkisiz..
    5. Voleybol: Gloria Kupası
    6. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    7. Asansör 6. kattan zemine çakıldı: 3..
    8. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü..
    9. MSB'den "Güvenli Bölge" açıklaması
    10. Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin..
    11. AK Parti yer vermemişti! Ahmet..
    12. Uyuşturucu operasyonu yapılan evden..
    13. Terör örgütü PKK'ya turuncu çizik
    14. Falcao gemileri yaktı! 'Teklifi..
    15. THK Kdz. Ereğli’de 12 bin TL’lik deri..
    16. Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki..
    17. İhale ilanları İhale arama EKAP Kamu..
    18. Yeni bir küresel ekonomik kriz kapıda!
    19. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    20. Yeni Malatyaspor tur peşinde! 11'ler..
    21. Katar Emiri ile Rusya Devlet Başkanı..
    22. Yeni Malatyaspor-Partizan
    23. İran, tankerine el koymak isteyen..
    24. Dünya oraya kitlendi!..
    25. Sinop’ta karaya oturan gezi teknesini..
    26. Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya..
    27. MHP Teşkilatından Başkan Gürkan’a..
    28. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    29. MHP Grup Başkanvekili Bülbül:..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu