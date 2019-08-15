AK Parti yer vermemişti! Ahmet Davutoğlu cehpesinden cevap geldi

AK Parti'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir millet aşkı hikayesi AK Parti Türkiye Sevdasıyla" başlığı kullanıldı.

2001 yılından itibaren 2018 yılana kadar olan süreçte kritik anlar anlatıldı.

2016 yılında Binali Yıldırım'ın Başbakan oluşu ve 65. Hükümeti kurması yer alırken, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan seçildiği tarihlerin olmaması gözlerden kaçmamıştı.

Davutoğlu cephesinden videolu cevap

Ahmet Davutoğlu'na yakın sosyal medya hesabı 'Davutoğlu Medya' da konuya ilişkin Davutoğlu'nun konuşmasından bir kesit yayımladı.

İşte Davutoğlu'nun videodaki konuşması:

Ben bu partinin iki yıl genel başkanlığını yaptım ve 6 genel seçimin ikisine genel başkan olarak girdim. Bu partinin vicdanı benim vicdanım. Bu partinin travması, o kitlelerin travması benim travmam. Onlar hüzün duyduğu zaman ben de hüzün duyuyorum. Ben kapsamlı bir şekilde Ak Parti'nin vicdanına, bu partiyi iktidar yapan insanların terine, emeğine hürmeten içerideki o hüznü de yaşayarak hitap etmeye devam edeceğim!