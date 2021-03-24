AK Parti yeni MKYK listesinde kimler var? AK Parti MKYK isim listesi
Son dakika haberine göre, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu belli oldu. 2023 seçimlerine götürecek kadronun belirlendiği AK Parti’de MKYK listesindeki isimlerin kimler olacağı merak ediliyordu. AK Parti MKYK isim listesi açıklandı. AK Parti yeni MKYK listesinde Binali Yıldırım’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ile birlikte Numan Kurtulmuş’a verildi. Peki AK Parti yeni MKYK isim listesinde kimler var?
Son dakika haberine göre, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu belli oldu. 2023 seçimlerine götürecek kadronun belirlendiği AK Parti’de MKYK listesindeki isimlerin kimler olacağı merak ediliyordu. AK Parti MKYK isim listesi açıklandı. AK Parti yeni MKYK listesinde Binali Yıldırım’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ile birlikte Numan Kurtulmuş’a verildi. Peki AK Parti yeni MKYK isim listesinde kimler var? İşte AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi 24 Mart Merkez Karar ve Yönetim Kurulu isim listesi.
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