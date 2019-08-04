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AK Parti ve Vatan Partili aday yarışıyor! Halk sandık başında

YSK'nın seçim yenileme kararı verdiği Adıyaman'a bağlı Suvarlı beldesi Belediye Başkanı seçimi için bölge halkı sandık başına gitmeye başladı. Beldede AK Parti'nin adayı Gülger Ağır ve Vatan Partisi'nin adayı Gazi Sabancı yarışıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:14
AK Parti ve Vatan Partili aday yarışıyor! Halk sandık başında

31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı. AK Parti, 31 Mart’ta İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı 4 Ağustos seçimlerinde aday gösterdi.

AK Parti adayıyla Vatan Partisi adayı yarışıyor

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan Suvarlı Belediye Başkanlığı seçiminde Adıyaman tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkan adayı yarışıyor. Suvarlı beldesinde AK Parti’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Mustafa Doğan yarışıyor.

Beldede bulunan bin 866 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor. Şehit Enes Sarıaslan İlkokulunda 2 sandık, Serap Gül Ortaokulunda 2 sandık, Şehit Selçuk Dost Lisesinde de 3 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Oy kullanma sırası nedeniyle zaman zaman tartışmaların yaşandığı beldede jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Oyunu kullanan AK Parti Adayı Gülfer Ağır, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabahcı da güzel bir seçim geçirilmesi dileğinde bulunarak, seçimde iddialı olduğunu söyledi.

Seçimlerin yenilenme nedeni

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 769 oy alan AK Parti adayı Memet Korkmaz seçimlerin ardından Mikail Ağır’ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulundu. YSK, Mikail Ağır’ın mazbatasını geri alarak belediye meclis üyeleri arasından Belediye Başkanının belirlenmesine karar verdi. Belediye meclis üyeleri de istifa edince YSK bu kez seçimlerin 4 Ağustos tarihinde yenilenmesine karar verdi.

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı 4 Ağustos seçimlerinde aday gösterdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:14
  1. Adıyaman
  2. Besni
  3. Suvarlı
  4. seçim
  5. Gülfer Ağır

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