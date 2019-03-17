AK Parti ve MHP'nin ortak mitingi: Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ve MHP'nin ortak mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ve MHP'nin ortak mitinginde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları: Son bir yılda dördüncü defadır İzmirli kardeşlerimle hasret gideriyorum. İnşallah zeferi kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile huzurluranızda olduk. Bizimki Cumhur İttifakı'dır. Buraya çok önem verdiğimiz için ilk ortak mitingi İzmir'de yapıyoruz. Ayrıntılar geliyor...

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