MHP İstanbul’da AK Parti’nin adayını mı destekleyecek?

AK Parti ile MHP 2019 yerel seçimler için ittifak yapılması konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak bu görüşmeler sonucunda ittifakın yapılmayacağı açıklandı. Ancak CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının gerçekleşme ihtimaline karşı AK Parti ve MHP yeniden masaya oturuyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yeniden bir araya gelecek. Bu görüşmeler neticesinde MHP’nin İstanbul’da aday çıkarmayacağı AK Parti’nin adayını destekleyeceği yeniden gündeme geldi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı ile seçimlere girdi ve sandıktan zaferle çıktı. Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bırakırken şimdi de 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde de ittifak yapmak için bir araya geldi. Heyetler arasındaki görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir araya geldi. Ancak görüşmeler sonuç vermedi ve önce Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerde ittifakın yapılmayacağı açıklaması geldi. Bahçeli’nin yerelde ittifak yok açıklamasından sonra bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakının devam ettiğini ancak yerel seçimlerde herkes kendi yoluna devam edeceğini açıkladı. Süreç bu şekilde devam ederken, muhalefet cephesinde ise başka büyükşehirler olmak üzere bazı kritik illerle CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının olabileceği sinyalleri gelmeye başladı. Tüm siyasi partilerin gözünü diktiği İstanbul’da CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakı yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Aynı şekilde Ankara Manisa, Mersin, Adana’da da muhalefetin ittifak arayışında olduğu haberleri gündeme yandısı.

Erdoğan-Bahçeli yeniden görüşecek

Partilerinin 23 Ekim Salı günü gerçekleşen Meclis grup toplantılarında yerelde ittifak arayışına son verdiklerini açıklayan MHP ve AK Parti Genel Başkanları, yaklaşık bir ay sonra baş başa görüşmede bir araya gelecek. Cumhurbaşkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet edecek. Liderlerin ikinci tur için partilerin yerel yönetimlerden sorumlu isimleri Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ı görevlendirmesi öngörülüyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde genel bir ittifakın zorluğunu tespit eden taraflar, daha lokal işbirliklerini görüşecek. Vatandaşlar da 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına karşı AK Parti ve MHP ittifakını görmek istiyor.

MHP İstanbul’da AK Parti’nin adayını mı destekleyecek?

MHP, daha önceden açıkladığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda aday çıkarmayıp AK Parti’nin adayını destekleyecek. AK Parti’nin İBB adayı ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım olması bekleniyor.