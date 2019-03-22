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AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara Mitingine davet

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan:- "Yarın bu meydanda 100 binler bir araya gelecek ve Ankara için zafer seslerini herkese duyuracak, gösterecektir. Yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz Büyük Ankara mitingine birlik ve beraberliğimizi göstermek için tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum"

22 Mart 2019 Cuma 12:42
AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara Mitingine davet

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'ne tüm Ankaralıları davet etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yarınki Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'ne ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi.

Özcan, 31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir demokrasi zaferinin yaşanacağını belirterek, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde Türkiye'nin bekası, memleketin refahı, çocukların geleceği için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Türk milletinin kimlerin kimlerle gezdiğini çok iyi bildiğini ve şer odaklarına cevabını her zaman sandıkta verdiğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu:

"31 Mart akşamı ülkemiz üzerinde oyun oynamaya kalkanlara en güzel cevabı, yine sandıkta verecektir. Bir tarafta bu ülke için gecesini gündüzüne katan, tek derdi memleket, beka, hizmet olan Cumhur İttifakı, diğer tarafta uzaktan kumandayla komuta edilen, bir robot gibi hareket eden, kendi kararlarıyla hareket edemeyen, kendilerine has bir düşüncesi, tavrı, fikri olmayan, bu ülkenin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen şer odakları tarafından yönetilen, hiçbir proje üretmeyen zillet ittifakı var."

- "Ankaralılar 15 Temmuz ruhuyla zillet ittifakına cevap verecek"

Ankaralıların 15 Temmuz ruhuyla hareket ederek, "zillet ittifakı"na cevap vereceğini belirten Özcan, "Dört buçuk sene boyunca milletten yedikleri tokadın acısını hissedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı hizmetlerle bu ülkenin yetiştirdiği bir değer olduğunu ifade eden Özcan, "Sayın Özhaseki ile birlikte Ankara, altın bir 5 yıl geçirecektir. Dünyanın en modern başkentleri arasında yerini alacaktır. Ankara marka kent olacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara'da rekor kıracağını dile getiren Özcan, "Yarın bu meydanda 100 binler bir araya gelecek ve Ankara için zafer seslerini herkese duyuracak, gösterecektir. Yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz Büyük Ankara Mitingi'ne birlik ve beraberliğimizi göstermek için tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi.

Yarınki Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi için miting alanındaki çalışmalara da hız verildi. Miting alanında sahnenin hemen arkasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte çekilen fotoğrafı yer aldı.

Sahnenin arkasındaki dev ekranların üzerinde ise "Ankara ehline emanet", "Belediye işi gönül işi" yazıları dikkati çekti.

Miting alanı boyunca sıralanan bilboardlarda ise Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara'ya yönelik projelerinin anlatıldığı görsellere yer verildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:42
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
  3. Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi
  4. MHP
  5. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ

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