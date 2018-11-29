AK Parti ve MHP ittifakıyla CHP'den kazanılacak belediyeler hangileri?

AK Parti ve MHP 2019 yerel seçimler için ittifak yapma kararı aldı. Cumhur İttifakı’nın yerel seçim ayağında İstanbul, Ankara ve İzmir’nin yanında bir çok ilde AK Parti ve MHP ittifak yapacak. 2014 yerel seçimlerde CHP’nin elinde bulunan 7 il Cumhur İttifakı sayesinde el değiştirebilir. Peki AK Parti ve MHP ittifakıyla CHP’den alınma durumu olan belediyeler hangileri?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı yaparak seçimlere girdi. Milletin de istediği Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıkarak, Türkiye genelinde yüzde 53.7 oyla 344 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşkturduğu Millet İttifakı ise yüzde 33.9 oyda kaldı ve 189 milletvekiliyle Meclis’te temsil yetkisine sahip oldu.

Cumhur İttifakı yeniden yeşedi

24 Haziran seçimlerinde de diğer seçimlerde olduğu gibi milletin tokadını yiyen Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, 2019 yerel seçimleri için İYİ Parti ve Saadet Parti’nin kapısını çaldı. Saadet Partisi yerel seçim ittifakı konusunda kapıları kapatırken, İYİ Parti ile başka İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakına karşı ilk başka olumsuzlukla sonuçlanan AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı’nın devamına karar verdi. MHP lideri Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP’nin bu jestine karşılık başta Osmaniye ve Adana olmak üzere bazı illerde aday göstermeyeceklerinin sinyalini verdi.

CHP 7 İli kaybedebilir

2014 yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı illerde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinde ezici çoğunluğu elde etti. Yerel seçim 2019’da Cumhur İttifakı’nın kazanma oranının yüksek olduğu CHP’nin elinde bulunduğu iller ise şunlar oldu:

Eskişehir

Eskişehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 45.3

AK Parti % 39.1

MHP % 11,2

Eskişehir 24 Haziran seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 48.7

Millet İttifakı % 46.6

Hatay

Hatay 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 41.2

AK Parti 40.5

MHP % 15.3

Hatay 24 Haziran seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 50.6

Millet İttifakı % 38

Sinop

Sinop 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 54.3

AK Parti % 37.4

MHP % 6.3

Sinop 24 Haziran seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 62.5

Millet İttifakı % 34.6

Giresun

2014 Giresun yerel seçim sonuçları

CHP % 46.3

AK Parti % 39.1

MHP % 11.9

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 64.5

Millet İttifakı % 33.4

Yalova

Yalova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 48

AK Parti % 47.6

MHP % 1.4

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 51.9

Millet İttifakı 39.7

Zonguldak

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 39.9

AK Parti 38.6

MHP % 17.7

Zonguldak 24 Haziran seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 56.8

Millet İttifakı % 40.3

Burdur

Burdur 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.4

AK Parti 35.1

MHP 17.4

Burdur 24 Haziran genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 55.6

Millet İttifakı 41.7

Bitlis (HDP’den)

Bitlis 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 43.9

AK Parti % 40.6

Bitlis 24 Haziran seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 48.9

Millet İttifakı % 7.1

AK Parti % 44.8

HDP % 42.5

Iğdır (HDP'den)

2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 44.2

MHP % 42.4

AK Parti % 10.9

24 Haziran Iğdır genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı % 44.6

Millet İttifakı % 10.7

HDP % 44.2

MHP % 23.9

AK Parti % 20.7

Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakını zorlayacak iller ise:

Aydın

2014 Aydın yerel seçim sonuçları

CHP % 43.8

AK Parti 29.2

MHP % 21.6

Aydın 24 Haziran genel seçim sonuçları

Millet İttifakı % 49.4

Cumhur İttifakı % 40.6

Çanakkale

Çanakkale 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 54.4

AK Parti % 35.9

MHP % 7.3

HDP % 1.1

Çanakkale 24 Haziran seçim sonuçları

Millet İttifakı % 51.4

Cumhur İttifakı % 44.3

Tekirdağ

2014 Tekirdağ yerel seçim sonuçları:

CHP % 45.8

AK Parti % 37.2

MHP % 12.7

HDP 1.7

24 Haziran Tekirdağ genel seçim sonuçları

Millet İttifakı % 50.7

Cumhur İttifakı % 42.3