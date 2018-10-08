AK Parti-MHP arasındaki ittifak görüşmeleri bugün başlıyor

AK Parti-MHP arasında 31 Mart seçimlerinde yapılması planlanan ittifakın detayları şekilleniyor.

Haftaya liderler bir araya gelebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta yapacağı Macaristan ziyaretinin ardından MHP lideri Bahçeli ile biraraya gelmesi bekleniyor.

Karşılıklı olumlu mesajların ardından yerel seçimlerde ittifak için ilk adım 25 Eylül’de atılmıştı. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ve MHP’den Sadir Durmaz’ın yaptığı ilk görüşmede ittifakın devamı için anlaşma sağlanmıştı.

TBMM'de görüşme

İkinci toplantı ise bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Görüşme bu kez heyetler arasında yapılıyor.

Toplantıda, iki taraf da partilerinin hazırladığı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili çalışmayı birbiri ile paylaşacak. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın kurulmasına referans olan ittifak düzenlemesi milletvekilliği seçimini kapsadığı için yerel seçimlerde partilerin resmen ittifak yapabilmesine olanak tanıyan mevzuat bulunmadığından farklı formüller devreye girecek.