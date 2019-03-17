0553 313 94 23

AK Parti ve MHP ilk ortak mitingini İzmir'de yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere iki hafta kala ilk ortak mitingi İzmir'de yaptı

17 Mart 2019 Pazar 17:30
AK Parti ve MHP ilk ortak mitingini İzmir'de yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti ve MHP, yerel seçimlere iki hafta kala ilk ortak mitinglerini İzmir'de yaptı.

AK Parti ve MHP'nin ilk ortak mitingi için Gündoğdu Meydanı'nı ve 1. Kordon'u dolduran vatandaşların platformu daha iyi görebilmeleri için 10 dev ekran kuruldu.

Miting alanında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafları yer aldı. Alan kırmızı beyaz balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenirken, mitinge katılan vatandaşların elinde de Türk bayrakları yer aldı.

- Denizden de tekneler destek verdi

Gündoğdu Meydanı'nın sahil kısmına tekneleriyle gelen vatandaşlar da Türk bayraklarıyla donattıkları deniz araçlarıyla Cumhur İttifakı'na destek verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti genel başkan yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, MHP genel başkan yardımcıları Mustafa Kalaycı, Emin Haluk Ayhan, Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti ve MHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:30
  1. Ak Parti
  2. Gündoğdu Meydanı
  3. İzmir
  4. MHP
  5. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Güzeloğlu korucularla bir araya geldi
    1. Vali Güzeloğlu korucularla bir araya..
    2. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    3. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    4. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    5. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    6. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    7. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    8. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    9. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    10. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    11. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    13. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    14. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    15. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    16. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    17. "Sporcu Buluşması"
    18. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    19. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    20. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    21. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    22. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    23. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    24. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    25. TFF 3. Lig: Van Büyükşehir..
    26. Gözyaşlarına boğulan futbolcuları..
    27. "Yalova'nın en önemli gündem maddesi..
    28. Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı
    29. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    30. Diyarbakır'da yaşanan silahlı kavgada..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu