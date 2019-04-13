AK Parti ve MHP gruplarının tekliflerini oylamadan reddeden Mansur Yavaş’a tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan meclis toplantısında AK Parti ve MHP grubunun tekliflerini oylamadan reddetti.Yavaş’ın meclisin iradesini hiçe sayması tepki topladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AK Parti grubunun belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine ilişkin teklifi gündeme alınmadı. Teklif 4 siyasi partinin ortak denetimini öngörüyordu. Yavaş’ın şeffaflıktan kaçması soru işaretlerine neden oldu. 147 kişilik mecliste 107 kişinin verdiği teklif, gündeme dahi alınmadı. Başkan Yavaş‘ın verilen önergeyi gündeme almak için oylama yapmadan, meclisin önergeyi müzakere etmesine imkân tanımadan ve mecliste önergeyi oylamaya da sunmadan, yönetmeliğe aykırı olarak önergeleri kendi iradesi ile reddetmesi tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş salonu terk etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkan vekili Mümin Altunışık, “Bugün burada bir milli irade gaspı yaşanmıştır. Bizler şeffaf ve denetlenebilir bir belediye öngördük.Bu önergeyle belediyeden atılması düşünülen işçileri de korumak istedik. Belediyeyi borçlandırmanın önüne geçmek istedik. Ortak aklı çalıştırmak istedik. Seçim öncesi belediyeyi şeffaf, adil ve ortak yönetmekten bahseden Mansur Bey’in şeffaflıktan kaçmasını anlamıyoruz. Hani belediyede uzlaşma olacaktı. Daha başlamadan meclisi hiçe sayması Ankaralı vatandaşların iradesine saygısızlıktır” diye konuştu.