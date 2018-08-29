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Af bekleyenlere son dakika müjde! AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak?

MHP’nin taslak çalışmalarını hazırladığı mahkumlara af konusunda AK Parti’de son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti MHP’nin çıkması için ısrar ettiği af konusunu partinin en yetkili organı olan MYK’da masaya yatıracak. Peki AK Parti MYK’sı af konusundaki kararı ne olacak? AK Parti affın çıkmasını destekleyecek mi? Af yeni yasama döneminde çıkacak mı?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:28
Af bekleyenlere son dakika müjde! AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak?

MHP’nin taslak çalışmalarını hazırladığı mahkumlara af konusunda AK Parti’de son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti MHP’nin çıkması için ısrar ettiği af konusunu partinin en yetkili organı olan MYK’da masaya yatıracak. Peki AK Parti MYK’sı af konusundaki kararı ne olacak? AK Parti affın çıkmasını destekleyecek mi? Af yeni yasama döneminde çıkacak mı?

AK Parti yönetimi MHP’nin af önerisini bugün yapacağı MYK toplantısında tartışacak. İki partinin yaptığı seçim ittifakına zarar vermemesi için partililere bu konuda görüş belirtmemeleri uyarıları yapılmıştı. Bugün toplanacak MYK toplantısında ise yerel seçim hazırlıklarının yanı sıra bu önerinin de değerlendirilmesi bekleniyor. AK Parti’nin genel af yerine kısmi affa sıcak bakabileceği konuşuluyor. AK Parti kısmı affa sıcak bakarken, MHP ise bazı suçlar hariç genel af istiyor. Ceza İnfaz Yasası'nda değişiklik yapılarak sağlanan kısmi afta 360 oy şartı aranmadığı için denetimli serbestlik süreleri veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi infaz süreleri değiştirilerek yapılacak kısmi af, tartışılabilecek. AK Parti’nin kısmı affa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

MHP AF TEKLİFİNİ EKİM'DE MECLİS'E SUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:28
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