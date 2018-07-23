0553 313 94 23

Af bekleyenlere son dakika müjde mi? AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak

MHP lideri Bahçeli bedelli askerlik süresine ilişkin, "Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?" açıklamasından sonra AK Parti, 28 günlük sürenin 21 gün olması için teklifte bulunacağız açıklaması yaptı. Bahçeli’nin sözlerinin AK Parti’de karşılık bulması cezaevinde af bekleyen mahkumları umutlandırdı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:17
Af bekleyenlere son dakika müjde mi? AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak

Seçimlerden önce oluşturulan AK Parti MHP ortaklığı yani Cumhur İttifakı seçimlerden sonra da devam ediyor. Türkiye’nin bekası için Cumhur İttifakı’nın devamı oldukça önemli. Bahçeli, bedelli askerlikte sürenin kısalması telkininde bulunmuş AK Parti’de 28 günlük sürenin 21 gün olması için teklifte bulunacağız açıklaması yaptı. Bahçeli’nin sözlerinin AK Parti’de karşılık bulması cezaevinde af bekleyen mahkumları umutlandırdı.

Bedelli askerlikte yaş 25 ücret ise 15 bin TL, 28 gün ise bedelli askerlik eğitim süresi olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlikte 28 günün çok olduğu dile getirilmiş 28 gün eğitimin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gündeme gelmişti. Konuya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak, “Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra AK Parti 28 gün olan bedelli askerlik süresinin 21 gün olması için teklifte bulunulacağı açıklandı. Bedelli askerlikte  gün konusunda AK Parti ve MHP’nin uzlaşması cezaevinde af bekleyen mahkum ve mahkum yakınlarını umutlandırdı.

AF KONUSUNDA ARKADAŞLAR TEKLİF HAZIRLAYACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında cezaevindeki mahkumlara yönelik af çıkışını hep gündeme getirdi. Bahçeli af konusuna ilişkin “Arkadaşlar teklif hazırlayacak demişti. MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor.

GÜNDEMİMİZDE AF YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'af' çağrısına dair açıklama da yapan Erdoğan şöyle konuşmuştu: Bizim gündemimizde af diye bir konu yok. Kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Onları affetme yetkisi bizim değil. İki, şu anda parlamentonun böyle bir yetkisi yok. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkartamayız. Bunun istismarına da izin vermeyiz. Seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. İdam tasarısı gelirse onaylayacağımı söyledim.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:17
  1. bahçeli bedelli askerlik gün
  2. bahçeli af
  3. cezaevi af son dakika 2018
  4. son dakika af çıktı 2018
  5. en son çıkan af haberleri
  6. af varmı 2018 son dakika
  7. genel af ile ilgili son dakika haberleri
  8. af haberleri son dakika
  9. adalet bakanlığı son dakika af haberleri
  10. son dakika kısmi af

YORUM YAZ

  • İsa KESKİNİsa KESKİN1 sa önce
    Görülen o ki; kader mahkumları kavramına sadece ülkücü hükümlüler uyuyor. Mağduru ile helalleşmiş durumda olanları salın gitsin. Sayın Bahçeli yi kırmaya değer mi?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! İşte fiyatlar
  1. Kurbanlıklar pazara inmeye başladı!..
  2. Bedelli askerlik için motosikletini..
  3. Dünya diken üstünde! Bir destekte..
  4. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı..
  5. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
  6. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
  7. İsrail askerleri 13 yaşındaki..
  8. İstanbul'da DEAŞ'a büyük darbe! 43..
  9. Avrupa Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi..
  10. Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç..
  11. Kayıp Evrim olayında flaş gelişme!..
  12. Abdülkadir Uraloğlu kimdir?..
  13. Mustafa Destici'den Mesut Özil..
  14. Mithat Cansız kimdir? Enerji Bakan..
  15. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ..
  16. Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan..
  17. İki bakanın daha yardımcıları..
  18. Katar'dan kritik Birleşik Arap..
  19. Abdullah Tancan kimdir? Abdullah..
  20. 2 senelik birikimini bakın nereye..
Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
İran'dan "intikam" açıklaması
İran'dan "intikam" açıklaması
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı