Af bekleyenlere son dakika müjde mi? AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak

Seçimlerden önce oluşturulan AK Parti MHP ortaklığı yani Cumhur İttifakı seçimlerden sonra da devam ediyor. Türkiye’nin bekası için Cumhur İttifakı’nın devamı oldukça önemli. Bahçeli, bedelli askerlikte sürenin kısalması telkininde bulunmuş AK Parti’de 28 günlük sürenin 21 gün olması için teklifte bulunacağız açıklaması yaptı. Bahçeli’nin sözlerinin AK Parti’de karşılık bulması cezaevinde af bekleyen mahkumları umutlandırdı.

Bedelli askerlikte yaş 25 ücret ise 15 bin TL, 28 gün ise bedelli askerlik eğitim süresi olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlikte 28 günün çok olduğu dile getirilmiş 28 gün eğitimin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması gündeme gelmişti. Konuya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak, “Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra AK Parti 28 gün olan bedelli askerlik süresinin 21 gün olması için teklifte bulunulacağı açıklandı. Bedelli askerlikte gün konusunda AK Parti ve MHP’nin uzlaşması cezaevinde af bekleyen mahkum ve mahkum yakınlarını umutlandırdı.

AF KONUSUNDA ARKADAŞLAR TEKLİF HAZIRLAYACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında cezaevindeki mahkumlara yönelik af çıkışını hep gündeme getirdi. Bahçeli af konusuna ilişkin “Arkadaşlar teklif hazırlayacak demişti. MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor.

GÜNDEMİMİZDE AF YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'af' çağrısına dair açıklama da yapan Erdoğan şöyle konuşmuştu: Bizim gündemimizde af diye bir konu yok. Kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Onları affetme yetkisi bizim değil. İki, şu anda parlamentonun böyle bir yetkisi yok. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkartamayız. Bunun istismarına da izin vermeyiz. Seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. İdam tasarısı gelirse onaylayacağımı söyledim.