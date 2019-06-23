AK Parti ve CHP'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar
Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AK Parti ve CHP YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK, milletvekili seçimi mührünü taşıyan zafların da geçerli sayılmasına karar verdi..23 Haziran 2019 Pazar 16:05
İstanbul’da bugün yenilenen seçimlerinde oy kullanma işlemi sürerken bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde ‘Milletvekilleri seçimi’ yazması dikkat çekti.
AK Parti ve CHP tarafından İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oy zarflarının yanlış mühürlendiğinin belirlendiği, bunun da seçmen iradesini sakatlamayacağı gerekçesiyle oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruldu. YSK, başvuruyu görüşmek için toplandı.
YSK geçerli kararı aldı
YSK yaptığı son dakika açıklama ile 'milletvekili seçimi mühürü taşıyan zarflar da geçerli' dedi.
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