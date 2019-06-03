AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan Ramazan bayramı mesajı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “Bayramlar Müslüman için iki duygunun yaşandığı zamanlardır. Sevinç ve hüzün. Sevinçliyiz; Rabbimizin ikramı bugünlerde sıla-i rahim, birliktelik ve muhabbet ile huzurluyuz. Hüzünlüyüz; İslam coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimizin bayram yaşayamadığına şahidiz. Bu dünya hayatı zalimlerin karşısında mücadele edebildiğimiz ve mazluma omuz olduğumuz kadar anlam ifade eder bize. Müslümanın ilk mücadelesini vereceği zalim kendi nefsidir. Sonra da tüm dünya zalimleridir. Mazlumların sevincine şahit olduğumuz, bunun gayreti içinde olduğumuz bayramları idrak edebilme duasıyla, Ramazan bayramınız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.