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AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan ‘çevre yolu’ açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yıllardır yapımı süren çevre yoluyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmeler neticesinde itiraz dilekçelerinin değerlendirildiğini, çevre yolu imarıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığını ve dün itibariyle ilanın askı sürecinin başladığını duyurdu.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:04
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan ‘çevre yolu’ açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yıllardır yapımı süren çevre yoluyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmeler neticesinde itiraz dilekçelerinin değerlendirildiğini, çevre yolu imarıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığını ve dün itibariyle ilanın askı sürecinin başladığını duyurdu.


Van çevre yolu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları bazı görüşmeler neticesinde, çevre yolu konusunda yapılan değişiklikleri açıkladı. Edremit Elmalık etabı için imar askı sürecinin başladığını duyuran Gülaçar, “Bilindiği gibi çevre yolu, Van’ımız için en büyük önemi arz eden çalışmalardan birisi. Yıllardır tamamlanmaması nedeniyle en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Bizler de Van’ın en öncelikli konusu olması hasebiyle konuyla ilgili girişimlerimizi aralıksız sürdürerek konuyla ilgili talepleri bakanlık nezdinde takip ettik. Gelinen noktada da çevre yolu ile ilgili yaşanan bazı gelişmeleri paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Kamuoyunun bildiği gibi 2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Edremit ilçe sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1100 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (Elmalık Etabı) muhtelif tarihlerde onaylanarak kesinleşmiş, akabinde Elmalık etabı ile ilgili olarak 18. Madde uygulaması da yapılmıştı. Ancak; gerek imar uygulamasına gerekse imar planlarına yönelik vatandaşlarca pek çok itiraz yapılmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un il ziyaretlerinde vatandaşlarca planla ilgili bazı taleplerde bulunulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, il ziyaretlerinde kat yükseklikleri, taban alanı kullanımı ve emsal hakkında değerlendirmeler yapmış ve iyileştirmeler yapacağını ifade etmişti” dedi.



“Talepler Bakana iletildi, beklenen değişiklikler yapıldı”


Bu noktada Bakan Kurum’un yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Gülaçar, beklenilen adımların atıldığını söyledi. Gülaçar, “Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca itiraz dilekçeleri değerlendirilmiş, Bakanımız Kurum’un il ziyaretlerinde ifade ettiği düzenlemeler Bakanlıkça yapılmış ve onaylanmıştır. Yeni onaylanan Elmalık etabı imar planında çevre yolu kenarı 5 kat olarak sabitlenmiş, diğer kalan alanda ise yürürlükteki imar planında 2-3 kat olan yükseklikler tamamı 4 kat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte 0:20 olan taban alanı kullanımı Elmalık etabının tamamında 0:30 olarak, 0:60- 0:90 olan emsaller ise Elmalık etabının tamamında 1:20 olarak belirlenmiştir” diye konuştu.



“Kat sınırı değişti”


Yeni düzenlemelerle Edremit’teki kat sınırları konusunda ve kamulaştırma konusunda bazı değişiklikler yapıldığını belirten Gülaçar, “Böylece vatandaşların kendi parsellerinde 120-150 metrekare taban alanlı 4 veya 5 katlı inşaat yapma imkanı sağlanmıştır. Şamran Kanalı bakım ve güvenlik yolu, DSİ’nin kamulaştırma sınırları kapsamında tekrar düzenlenmiştir. Kısaca; kat yükseklikleri çevre yolu etrafında 5 kat (TAKS= 0.30, E=1.20), diğer kısımlarda 4 kat (TAKS= 0.30, E=1.20) olacak şekilde düzenlenmiştir. Elmalık köyü uygulama sınırı ise 18. Madde imar uygulaması sırasında ele alınacaktır. Yukarıda belirtilen düzenlemeler kapsamında imar planı onaylanmış ve 18 Temmuz 2019 tarihi itibariyle ilan-askı işlemleri başlatılmıştır” diye konuştu.



“En kısa sürede başlıyor”


Gülaçar, çevre yolu sürecinin start aldığını müjdeleyerek, şöyle dedi:


“Diğer taraftan, bu etapta 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasına ilişkin yeni yapılan değişiklere göre imar uygulaması çalışmaları başlatılmış olup, imar planının kesinleşmesine müteakip çalışmalar tamamlanacak ve ilan-askı işlemleri başlatılacaktır. Van’ımıza, memleketimize hayırlı olsun.”

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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