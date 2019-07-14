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AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti 27.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:29
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti 27. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, 15 Temmuz nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında her insanın, her milletin hafızasında asla unutamayacağı, kendisinde derin izler bırakan mutlu veya hüzünlü günlerin olduğunu ifade eden Gülaçar, “15 Temmuz da bizim milletimizin ve bu ülkeyi benimsemiş her ferdin asla unutamayacağı bir gündür. 15 Temmuz milletimizin, onurlu mücadelesidir. Daha önce darbelerle, zulüm ve baskı sistemleriyle defalarca ezilmiş, kendi ülkesinde hor görülmüş bu halk bir kez daha öz yurdunda parya olmayı kabul etmemiş ve uğruna canını vermek pahasına da olsa meydanı hainlere bırakmamıştır. 15 Temmuz’da bu ülke hangi değerlerle var olduğunu, hangi değerlerle ayağa kalkacağını bir kez daha göstermişti. O gün aziz topraklarımızdan kalelerimiz olan camilerimizden, sala sesleri yükseldi. Sala sesleri ile kalktı ayağa insanlar ve tekbir nidalarıyla koştular meydanlara. Elinde hiçbir silah olmayan insanların, tankların üzerine yürüme ve profesyonel silahların önünde dimdik durma cesaretini göstermesi aslında şunu göstermektedir. Uğruna mücadele verdiğin şey ne kadar kıymetli ise güç aldığın şey ne kadar büyük ise sen de o kadar dik durabilirsin. İşte o gün milletimiz, namusu ve şerefi için meydanlarda idi ve gücünü meydanlarda okunan salalardan, dillerden dökülen Allahu ekber nidalarından alıyordu” dedi.


15 Temmuz’un; üzerine ölü toprağı serpilmeye çalışılan, uyuşturulmaya çalışan halkın haykırışı olduğunu vurgulayan Gülaçar, mesajının devamında ise, “O gün onurlu halkımız, kirli çıkarlarla dişlerini gıcırdatan hainlere şunu haykırmıştı; ’biz buradayız ve asla bu toprakları sahipsiz bırakmayacağız. Bu toprakları bir kez daha elimizden kimsenin almasına, kendi sokaklarımızın yabancısı olmaya izin vermeyeceğiz.’ Hiçbir mezhep hiçbir meşrep ayırımı olmadan, yaşlı hacı amcalarla, pazen etekli teyzelerle, daha on sekizindeki gençlerle kazanılmış bu zafer, halkın zaferi, ülkenin asıl sahiplerinin zaferidir. Biz bunu asla unutmayacağız hep bu şuurla hareket edeceğiz. Bu hain darbe girişimi bizim için büyük bir musibetti. 250 şehit ve onlarca gazi ile de büyük bir bedel ödedik. Fakat bu musibet ülkemize çok büyük hayırlar da getirdi. Milyonlarca insan, birlik olmanın gücüne şahit oldu. İnancın, tanklardan çok daha kuvvetli olduğunu gösterdi. Kürt’üyle, Türk’üyle el ele verirsek, küçük hesapları ters çevirebileceğimizi gösterdi” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:29
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