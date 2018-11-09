AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı kim?

AK Parti yerel seçimler için aday adaylık başvurularını başlattı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylık başvurusunda bulunmak isteyenler 5-12 Kasım tarihleri arasında AK Parti'ye başvuruda bulunmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul ilçeleri AK Parti için büyük öneme sahip. Peki Üsküdar'dan AK Parti kimi aday gösterecek? AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Yavuz Baysan mı?

Türkiye, 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP 2019 yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında toplanan MKYK, seçimlerde aday gösterilecek adayları masaya yatırdı. AK Parti başta büyükşehirlerde kimi aday göstereceğinin istişaresini yaparken, diğer yandan da aday adaylık başvuruları devam ediyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bin 386 kişinin müracaat ettiğini söyledi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Üsküdar belediye başkan aday adaylığını açıklayan isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde özel kalem müdürlüğünde görev yapan Yavuz Baysan oldu.

Yavuz Baysan Kimdir ?

1979 yılında Üsküdar’da doğdu. İlkokulu doğduğu mahallede, Sultantepe İlköğretim'de, ortaokul ve liseyi Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini işletme üzerine yapan Baysan, MBA programında yüksek lisansını tamamladı. Lise yıllarından itibaren siyasi çalışmaların içerisinde bulunan Baysan, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çalışma hayatına başladı. O dönem de sunuculuk ve protokol sorumluluklarının yanı sıra Cumhurbaşkanımızın özel kalem görevini de üstlenen Baysan, uzun yıllar bu vazifelerini yerine getirdi. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının Yönetim kademelerinde hizmetlerde bulundu.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yaptı

Milli Gençlik Vakfı'nda teşkilatlanma İHH İnsani Yardım Vakfı’ında temsilcilik görevlerini yürüten Baysan, hali hazırda İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine İhya Vakfı Başkanlığı’ na devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yöneticilik ve danışmanlık yapan Baysan, çalışma hayatına özel sektörde devam etti. Halen kurucu ortaklığını yaptığı kendi şirketinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Üsküdar'da ikamet eden Baysan, evli ve 4 çocuk babasıdır.