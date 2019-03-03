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AK Parti Ümraniye Başkan Adayı Yıldırım: “İstanbul’da rekor kırarak kazanmamız gerekiyor”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’yi gerçekten değer üreten marka geliştiren bir şehir yapmak için sadece kazanmış olmamız yetmeyecektir.

03 Mart 2019 Pazar 00:00
AK Parti Ümraniye Başkan Adayı Yıldırım: “İstanbul’da rekor kırarak kazanmamız gerekiyor”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’yi gerçekten değer üreten marka geliştiren bir şehir yapmak için sadece kazanmış olmamız yetmeyecektir. Yüksek bir oyla hatta İstanbul çapında rekor kırarak kazanmamız gerekiyor” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde akşam saatlerinde ilk olarak Kars Ataköy Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdırlılar Buluşması’na, ardından Haldun Alagaş Spor Salonu’nda gerçekleşen Bayburtlular Buluşması’na katıldı. Yıldırım, daha sonra Amasya Taşova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin açılış programına gelerek vatandaşlardan destek istedi. Yıldırım ardından Tokatlılar Gençlik Birliği tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi.



“İstanbul’da rekor kırarak kazanmamız gerekiyor”


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’yi marka bir şehir yapmak için 31 Mart yerel seçimlerini rekor bir oyla kazanmak gerektiğini söyledi. Yıldırım, Bayburtlular Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “ İnanıyorum ki, Ümraniyelilik hususunda Ümraniye’yi daha mamur, daha fazla mutluluk veren ve daha yaşanılır bir şehir haline getirme konusunda özel ve samimi bir işbirliği içinde olacağız. Yaşamak için geldiğimiz bu şehirde daha iyi yaşamak için birlikte kalmaya devam edeceğiz. Bilhassa çocuklarımız ve torunlarımız için Ümraniye’yi İstanbul’un yeni merkezi yapmak üzere, canla başla çalışacağız. Anlatmaya zihnimde canlandırmaya çalıştığım Ümraniye’yi gerçekleştirmek için biz bir dizi projemizi Pazar günü açıklamıştık. Söz konusu projeleri hayata geçirecek ve geçirmek için Ümraniye’yi gerçekten değer üreten marka geliştiren bir şehir yapmak için sadece kazanmış olmamız yetmeyecektir. Yüksek bir oyla hatta İstanbul çapında rekor kırarak kazanmamız gerekiyor” dedi.



“Ortalığı çöp götürüyor ama yine de oy veriyorlar”


Gecenin ilerleyen saatlerinde Tokatlılar Gençlik Birliği tarafından düzenlenen programda konuşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “İnşallah 31 Mart’ta sizlerin desteği ile Ümraniye hep diyoruz, yüzde 70’i vurmalı diyoruz. Ümraniye buna müsait. Yani yüzde 70 oyu alabiliriz Ümraniye’de. Bir Beşiktaş alıyor, bir Kadıköy alıyor. Şöyle bir odun koyuyorlar, camı koyuyorlar tanımıyor kimse, ideolojik olarak gidip veriyor. Yüzde 82 ile Beşiktaş. Hiçbir şey de yapmıyor. O gördüğünüz bütün işleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani ona rağmen gidiyorlar, oy veriyorlar” şeklinde konuştu.


Yıldırım’ın bu konuşması sırasında bir vatandaşın “O belediyeleri çöp götürüyor” demesi üzerine Yıldırım, “Evet, çöp götürüyor ama ona rağmen gidiyorlar oy veriyorlar. Bizim bu Ümraniye’mizde inanıyorum ki ben, İstanbul’un en yüksek oyunu alabilecek AK Parti reyleri var. Hele şimdi bir de cumhur ittifakından sonra” ifadelerini kullandı.



“Muhalefet vatandaşları kandırmaya çalışıyor”


Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ümraniye’de yüzde 56.3 oy aldığını hatırlatan Yıldırım, “Biz onu mutlaka aşmalıyız. Zamanla da zaten kazandıktan sonra da bütün mahallelerde fikri olarak birbirimizle buluşacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını zaten bu iki aylık süre içerisinde birkaç kere dolaşarak, hem parti teşkilatlarında hem mahalle buluşmalarında, hem de dernek buluşmalarında tespit ettik” diye konuştu.


Muhalefetin bazı mahallelerde vatandaşları yanıltmaya çalıştığını dile getiren Yıldırım, “Mahallelerimizin çok sorunları yok. Ciddi sorunu olan birkaç mahallemizde tapu problemleri var. Diğer mahallelerimizde 2B arazilerinin yüzde 90 sorunu kalmamış, 2B’ler tapu olarak dağıtılmış. İmarlar çıkmış. İnşallah gelir gelmez inşaatların nasıl yapılacağını tespit edip, birkaç yerde örnekleme yaparak, o algıyı tamamen sileceğiz. Yanlış algı yapıyorlar. Karşı muhalefet vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Ama çok şükür bizim insanımız anlıyor. Ümraniye’nin diğer bölgelerindeki otopark gibi, ulaşım gibi, yeşil alan gibi ve spor alanları gibi, yapılan işlerin yanında bunları da yaptığımız da Ümraniye’miz yaşanılabilir, daha düzgün daha konforlu bir şehir kültürüyle hep beraber yaşayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 00:00
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