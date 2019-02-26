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"AK Parti tüm Anadolu’yu kucaklayan bir siyasi anlayıştır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "AK Parti olarak bizi bir arada tutan en temel unsurlar ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, aziz milletimize olan sevdamızdır. AK Parti vefanın adıdır. AK Parti, aziz milletimize vefa gösteren, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden, topyekün tüm Anadolu’yu kucaklayan bir siyasi anlayıştır" - "Hedefimiz her yıl 300 bin konut yapmak ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutu dönüştürmek. İnşallah önümüzdeki 20 yıllık süreçte de tüm şehirlerimizdeki riskli binaların tamamının dönüşümünü sağlamış olacağız"

26 Şubat 2019 Salı 21:10
"AK Parti tüm Anadolu’yu kucaklayan bir siyasi anlayıştır"

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "AK Parti olarak bizi bir arada tutan en temel unsurlar ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, aziz milletimize olan sevdamızdır. AK Parti vefanın adıdır. AK Parti, aziz milletimize vefa gösteren, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden, topyekün tüm Anadolu’yu kucaklayan bir siyasi anlayıştır." dedi.

Kurum, partisince Konya’nın Ereğli ilçesinde Demireller Tesisi’nde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, AK Parti’nin gücünü milletten alan kadrolarca kurulduğunu söyledi.

AK Parti’nin sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Kurum, "AK Parti, bir diriliş ve uyanış hareketidir. AK Parti sadece bir parti değil büyük bir ailedir. Bu davaya gönül vermiş olan her bir kardeşimiz, bu hareketin vazgeçilmez bir parçasıdır. AK Parti olarak bizi bir arada tutan en temel unsurlar ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, aziz milletimize olan sevdamızdır. AK Parti vefanın adıdır. AK Parti, aziz milletimize vefa gösteren, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden, topyekün tüm Anadolu’yu kucaklayan bir siyasi anlayıştır.” diye konuştu.

Kurum, AK Parti’nin dünyadaki bütün mazlumların yanında olan bir siyasi parti olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Somali’den Myanmar’a, Filistin’den Haiti’ye kadar nerede bir zulüm, nerede bir acı varsa AK kadrolar bunu kendine dert edinir, vefasını gösterir, yardım elini uzatır, yanında ve yardımcısı olur. Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlardan hayır duası alan tek ülkedir. 'Dünya beşten büyüktür' felsefesiyle hareket eden, milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımayan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vefanın en büyük örneğidir. Küresel güçlere karşı dik duruşuyla, mazlumlara sahip çıkmasıyla ve dava arkadaşlarına gösterdiği samimi duruşuyla, vefa timsalidir.”

Cumhur İttifakı'nın temelinde ülke sevdasının, karşılıklı saygının, devlet ve millet bekasının bulunduğunu dile getiren Kurum, "İnşallah Cumhur ittifakı 31 ilçenin tamamını alarak tarihi bir zafere imza atacaktır.” dedi.

- "20 yıllık süreçte riskli binaların tamamını dönüştüreceğiz"

31 Mart yerel seçimlerine kadar teşkilat mensuplarının gayretle çalışması gerektiğini söyleyen Kurum, "Her haneye, her iş yerine ulaşmalıyız, fethetmedik gönül bırakmamalıyız.” ifadesini kullandı.

Riskli binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına ilişkin değerlendirme yapan Kurum, şunları söyledi:

“Riskli alanların kentsel dönüşümünü, en acilinden başlamak suretiyle tüm Türkiye’de başlatacağız. Hedefimiz her yıl 300 bin konut yapmak ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutu dönüştürmek. İnşallah önümüzdeki 20 yıllık süreçte de tüm şehirlerimizdeki riskli binaların tamamının dönüşümünü sağlamış olacağız.”

Kurum, 5 yıllık süreçte ülkedeki tüm vatandaşlara düzenli depolama ve atıksu arıtma hizmeti vermeyi hedeflediklerini duyurdu.

Konya İl Başkanı Hasan Angı ise yerel seçimlere kadar tüm teşkilat mensuplarıyla 31 ilçede topyekün mücadele vereceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti, kendisine Konyalıların selamlarını ileteceğini söyledi.

Programa Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Cumhur İttifakı Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.




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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:10
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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