0553 313 94 23

AK Parti Trabzon'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı- 10 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi- AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere iki ilçede MHP'li adayları destekleyecek

11 Ocak 2019 Cuma 17:41
AK Parti Trabzon'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Murat Zorluoğlu'nu, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, partisinin 16 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, Trabzon'da Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 10 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Beşikdüzü ve Hayrat'ta mevcut ilçe başkanlarını, Akçaabat'ta, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Ekim'i, Arsin'de ise daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevinde bulunan Muhammet Sait Gürsoy'u aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Yılmaz Ankara

Hayrat: Salih Öztel

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Şalpazarı: Refik Kurukız

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:41
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ilçe başkan adayları
  3. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap etti: Bütün dünya liderliğinizle güç bulacak
    1. Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    2. Erdoğan'dan MHP'ye jest! İki ilçe..
    3. Nefes kesen anlar! Tüm bu hazırlığın..
    4. Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme!..
    5. Erdoğan'ın talimatının ardından..
    6. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    7. Çaykur Rizespor'da transfer
    8. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    9. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Chosn..
    10. Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı..
    11. İBB etkinlik takviminde bu ay neler..
    12. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    13. Gaziantep'te tutkal imalathanesinde..
    14. New York borsası düşüşle açıldı
    15. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    16. AK Parti Trabzon'da ilçe belediye..
    17. İdlib'i karıştıran ses kaydı:..
    18. Toyota Camry D segmentinde liderliği..
    19. AK Parti Trabzon Belediye Başkan..
    20. Türk heyeti ABD'ye gidiyor
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir