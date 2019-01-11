AK Parti Trabzon'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Murat Zorluoğlu'nu, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, partisinin 16 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, Trabzon'da Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 10 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Beşikdüzü ve Hayrat'ta mevcut ilçe başkanlarını, Akçaabat'ta, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Ekim'i, Arsin'de ise daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevinde bulunan Muhammet Sait Gürsoy'u aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.



AK Parti'nin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:



Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Yılmaz Ankara

Hayrat: Salih Öztel

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:



Şalpazarı: Refik Kurukız

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu