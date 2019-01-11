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AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle, sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır"

11 Ocak 2019 Cuma 17:31
AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle, sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'a hitaben, "20. asrın başından itibaren iktidarınızda hem ülkemize hem de ülkemizin dışından sizin yolunuzu gözleyenlere büyük hizmetler verdiniz." ifadesini kullanan Soylu, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe ülkemizde tarihi dönüştürdünüz." diye konuştu.

Soylu, bunları yaparken Erdoğan'ın hem zihninin hem gönlünün hem de elinin hep güzel şehir Trabzon'da, hemşehrilerinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'a da büyük hizmetler verdiniz. Trabzon'da milletvekili olduğum dönemde Allah razı olsun, bu şehri Türkiye'nin standartlarının üzerine taşıma konusunda ortaya koyduğunuz irade hem bizlerin hem çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırdı. Siz Trabzon'a hizmet verdiniz Trabzon da her seçimde hep sizle beraber oldu, hep yüzümüzü ak etmeye çalıştı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, şimdi inşallah 2019 Mart seçimlerinde de Trabzon, buradaki dava arkadaşlarınız, hemşehrileriniz inanıyor ve güveniyoruz ki -Türkiye'de diğer vilayetlere bir şey söylemek istemem ama- Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır."

Bakan Soylu, şimdiye kadar görev alan belediye başkanlarına hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, yeni seçileceklere de başarı diledi.

Soylu, "Bu bismillahın önümüzdeki 4,5 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün dünyada önemli bir başlangıç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de konuşma yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:31
  1. Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Trabzon

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