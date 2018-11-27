AK Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019 Trabzon AK Parti adayları kim?

2019 yerel seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Aralarından Ankara, İzmir ve Trabzon'un da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayları bugün açıklanıyor. Peki AK Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019, AK Parti Trabzon belediye başkan adayları, AK Parti Trabzon belediye başkan adayı kim oldu? İşte Trabzon AK Parti belediye başkan adayları son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan olurken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti İBB adayı, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı, AK Parti Ankara adayı ve AK Parti İzmir belediye başkan adayının kimler olacağı merak ediliyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 40 ilin belediye başkan adayları arasında AK Parti İstanbul, AK Parti Ankara ve AK Parti İzmir belediye başkan adayları yer almadı. AK Parti’nin Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere 20 ilin adayları bugün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. Trabzon AK Parti belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak.

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Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

24 Haziran 2018 Trabzon genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçlarına göre İYİ Parti, Trabzon’da % 11.2 oy aldı. Trabzon 24 Haziran seçimlerinde tercihini AK Parti’den yana kullandı.

AK Parti % 56

CHP % 15.1

MHP % 13.5

İYİ Parti % 11.2 oy alırken AK Parti Trabzon’da 4 milletvekili çıkartırken, CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.