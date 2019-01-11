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AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum"

11 Ocak 2019 Cuma 17:42
AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Trabzon büyükşehir, oy doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına." sözleriyle başladı.

Bugün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, tüm adayları tebrik ederek, 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon ile beraber bütün Karadeniz'in şöyle dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum." dedi.

Trabzon'a her gelişinde gördüğü muhteşem manzaranın ülke ve milletin geleceği hususunda kendilerine çok büyük bir umut aşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden bu heyecanı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu coşkunuzu 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da yine el ele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok çalışacak, daha çok koşturarak bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin hizmet kesintisine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün burada AK Parti'ye gönül veren siz değerli kardeşlerimizle akdimizi yenilemek istiyorum. Trabzon, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oy ile sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan bir hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz?" dedi.

AK Parti'nin, Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurduğunu ve siyasete itibar kazandıran bir parti olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağıyla insanlarımızın siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. 3-5 oy daha fazla alabilmek için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tenezzül etmedik. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü, hiçbir icraatı sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik.

'AK Parti'nin alamet-i farikası nedir?' diye sorulsa hiç şüphesiz akla gelecek ilk cevap, 'söz verdi mi sözünde durur.' AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir. Bu parti ahdine, kavline, davasına sadık bir partidir. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Kuruluşundan itibaren 'Önce vatanım, önce milletim' diyenlerin partisi olmuştur."

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:42
  1. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
  2. Hayri Gür Spor Salonu
  3. Trabzon belediye başkan adayları
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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