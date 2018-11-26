0553 313 94 23

AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...

Aralarında 'omuz atma' yüzünden soğukluk bulunduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun samimi diyalogları, bu iddiaları boşa çıkardı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:04
AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak AK Parti toplantısından basına yansıyan kare durumun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi. Kavgalı oldukları konuşulan Albayrak ve Soylu'nun yakın sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arasında geçen 'omuz atma' vakasının ardından ikilinin kavgalı oldukları konuşuluyordu.

Gülerek sohbet ettiler

Haberler.com'un haberine göre; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda 24 Kasım günü açıklamıştı. İki Bakan'ın sohbetlerinde sürekli gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi Anıtkabir'e giden üyelerden Soylu ile Albayrak omuz omuza çarpışma yaşamıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:04
  1. İstanbul
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Omuz atma mevzusu
  5. AK Parti toplantısı

YORUM YAZ

  • sukrusukru8 dk önce
    Böyle muhaliflere zavallı bile denilemez.Tüm siyasi istikbal geleceklerini rakiplerinin kendileri arasındaki kavgalara bağlamış bir muhalefetten ülke yararına bir politika yapmaları beklenilebilirmi.Bence bunların aldıkları oy hakettiklerinden çok fazla.
  • mehtunmehtun12 dk önce
    ne güzel bi haber sevinelim mutlu olalım.. 
  • sukrusukru12 dk önce
    Böyle muhaliflere z
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sivas'ta tren kazası
  1. Sivas'ta tren kazası
  2. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
  3. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
  4. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
  5. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
  6. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
  7. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
  8. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
  9. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
  10. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
  11. Elazığ'da sahte içki operasyonu
  12. İstanbul'da askeri helikopter düştü
  13. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
  14. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
  15. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
  16. İstanbul'da askeri helikopter düştü
  17. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
  18. Didim'deki Apollon Tapınağı'nda oluşan..
  19. Multinet Up ayrıcalıkları Zorlu..
  20. İstanbul Sancaktepe'de askeri..
İşte partilerin son oy oranları!
İşte partilerin son oy oranları!
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

Günün Karikatürü

25 Kasım 2018
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor