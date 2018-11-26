AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak AK Parti toplantısından basına yansıyan kare durumun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi. Kavgalı oldukları konuşulan Albayrak ve Soylu'nun yakın sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arasında geçen 'omuz atma' vakasının ardından ikilinin kavgalı oldukları konuşuluyordu.

Gülerek sohbet ettiler

Haberler.com'un haberine göre; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda 24 Kasım günü açıklamıştı. İki Bakan'ın sohbetlerinde sürekli gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi Anıtkabir'e giden üyelerden Soylu ile Albayrak omuz omuza çarpışma yaşamıştı.