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Tokat AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tokat belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Erbaa belediye başkan adayı, AK Parti Turhal belediye başkan adayı, AK Parti Zile belediye başkan adayı, Reşadiye AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Almus belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Tokat ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 16:45
Tokat AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tokat belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Erbaa belediye başkan adayı, AK Parti Turhal belediye başkan adayı, AK Parti Zile belediye başkan adayı, Reşadiye AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Almus belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Tokat ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Tokat AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Tokat belediye başkan adayı da var. AK Parti Tokat belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu oldu. AK Parti'nin Tokat ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tokat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 39

CHP % 5

SP % 2

Erbaa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 37

CHP % 4

Almus belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Niksar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 36

CHP % 7

Turhal belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

MHP % 38

CHP % 17

Reşadiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 30

CHP % 10

Zile belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

MHP % 32

CHP % 27

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:45
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Malatya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Çanakkale
  10. Bingöl
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. Tokat AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  14. AK Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019
  15. AK Parti Erbaa belediye başkan adayı
  16. AK Parti Turhal belediye başkan adayı
  17. AK Parti Zile belediye başkan adayı
  18. Reşadiye AK Parti belediye başkan adayı
  19. AK Parti Almus belediye başkan adayı

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