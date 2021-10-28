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Biyografi AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir kimdir?
Biyografi

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir kimdir?

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi ile AK Parti Tokat İl Başkanı olan Cüneyt Aldemir kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 15:24:00 -
AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir kimdir?

1973 doğumlu. 1990 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete Ankara Çankaya Gençlik Kolları Refah Partisinde başladı. 1998 yılında Fazilet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alarak 25 Ekim 2001 tarihinde ise Tokat AK Parti Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak atandı, bu görevine 2007 yılına kadar devam etti. 2007-2009 yılları arası Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi olarak çalıştı. 2009-2011 arası AK Parti Tokat il Başkan Yardımcısı olarak görev aldı ve 2011 Genel Seçimlerinde Tokat Milletvekili adayı oldu. 2014 Mahalli İdareler seçimi ile İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu.  AK Parti 7. Olağan İl Kongresi ile AK Parti Tokat İl Başkanı seçildi, şuan serbest diş hekimi olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk babası.

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