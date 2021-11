'AK Parti teşkilatlarında görev alanlara Erdoğan'dan mesaj var'

Önümüzdeki 2023 seçimi bir hayli kritik!

İki sebepten çok kritik:



1-Cumhuriyetin yüzüncü yılı olması ve dünya dengelerinin her yüz yılda bir yeni şekil alması bakımından çok kritik.



2-2023’ü Cumhuriyet hükümetleri içinde ilk kez bir başkanın hedef olarak koyması bakımından çok kritik.



Dünya 1945 Yalta Konferansından sonra yeniden şekilleneceği bir sürece doğru evrilmektedir. Bu süre de milletlerin ve dünyanın siyasal tarihinde yaklaşık yüz yıllık aralarla olmaktadır. Türkiye bu ikinci şekillenmede masada olacak şekilde kendi mihverini oluşturmalıdır.



Bu 2023 hedefini düşünen ve koyan Recep Tayyip Erdoğan 2023 tarihinde mutlaka başımızda olmalı, seçimin galibi olmalıdır. Çünkü, savaşta “hücuum!!” diyerek bir hattı hedef gösteren komutan askerin en önünden gitmelidir ki, zafer kazanılsın.

TAYYİP BEYLE İLK TANIŞMAM

Tayyip Bey başkanımız ile 1977’nin temmuz ayında tanıştım. Daha on dokuz yaşındayım ve liseyi yeni bitirmişim. O yıl 30 haziran 1977’de yapılan üniversite sınavı için Giresun’dan İstanbul’a gittim. O yıllarda her ilde sınav yok. Belli illerde var ve çoğu öğrenciler taşradan İstanbul’u tercih ediyor. Bir diğer gaye de bu vesile ile İstanbul’u görmek ve gezmek…



Kasımpaşa’da bir akrabamın işyerindeyim. Hava sıcak, canım sıkılıyor. Biraz gezeyim dedim; Haliç kenarından yukarı caddeye doğru gezerken Milli Selamet Partisi Şişhane Teşkilatını gördüm.



Ben de, oy verme hakkımız o yıllarda bulunmasa da Milli Selamet Partiliyim. Lakin, 7 haziran 1977’de milletvekilliği seçimi oldu ve partimiz 48 vekilden 24 vekile düştü. Yarı yarıya gücünü kaybetti. Üzgünüz. Ağzımızı bıçak açmıyor…



Şu parti teşkilatıma gideyim ve ne var ne yok bir göreyim, dertleşecek birini bulabilirsem dertleşeyim.



Gittim. Merdivenleri çıktım. Galiba ikinci kattı.



Hol denilen yerde genç bir delikanlı, yanında iki delikanlı daha… O iki delikanlının ellerinde kostik(yapıştırıcı)hazırlanmış kovalar, koltuk altlarında afişler ve bir de zoraki tuttukları fırçalar…



Genç adam o iki kişiye son talimatları veriyor. Onları afiş asmak için göreve gönderiyor… O genç Recep Tayyip Erdoğan…



Nereden tanıyorum? Okuduğumuz gazete Milli Gazete ve Yeni Devir…



Okuduğumuz dergiler; Kadir Mısıroğlu’nun Sebil, Ali Bulaç’ın Düşünce, MTTB’nin Milli Gençlik, on beş günde bir yayınlanan Vesika, Akıncılar Derneğinin çıkardığı Akıncı dergileri…



Tayyip Bey bazı dergilerde sunucu veya şiir okuyan olarak küçük haberlerde (teşkilat haberleri bölümünde)gözükür ve resmiyle haber yapılırdı. Biz ise yatılı olduğumuz için o dergileri defalarca hatim eder en ayrıntısına kadar okurduk…



Tayyip Beyi hemen tanıdım. Yapıştırıcıları gönderdikten sonra benimle biraz ilgilendi. 7 haziran seçimlerini konuştuk. Hüzünlerimizi paylaştık. Bana “hazırda çayımız yok. Size çay da ısmarlayamadım” dedi. Çayın ne önemi var dı ki; oradan ayrıldım. Bir şey dikkatimi daha orada çekmişti. Yaklaşık bir ay önce seçim yapılmış ve parti %50 kaybetmişti. Temmuz ayı…hava sıcak…kazanan kazanmış, kaybeden kaybetmiş ve partililer tatile veya istirahate çekilmişti. ANCAK; ancak bir adam vardı ki; o hâlâ direniyor, pes etmiyor, istirahat etmiyor, asılmaya devam ediyor, mevziyi tahkim ediyor, çalışıyordu.



Yirmi üç yaşında, tam nefsini eğlendirme çağında… Ama o sevdasının, davasının peşindeydi. Nihayet bir gün siyasette ayak seslerini duyduğumda anlatmaya başladım bu hikayeyi ulaşabildiğim partililere. Seçim, seçim sathı mailine girilince yapılacak çalışmayla kazanılmaz. Her seneyi, her günü seçim bilerek, herkes pes etse bile pes etmeyip ipi çekmeye devam ederek kazanılır.



Beyoğlu Belediye Başkanlığına aday iken böyle idi, İBB Belediye Başkanlığına aday iken böyle idi, 2002’den beri her gün her hafta böyle…

Rahmetli Erbakan Hocamız da öyle imiş. Başbakan iken iki ekip kurmuş. Yurtiçi ve dışı gezilerinde biriyle gidiyor, onların haşatı çıkınca öbür ekibi yanına alıyormuş. Birini dinlendirip öbürünü devreye almak!



Kendisi dinlenmiyor mu?



Allah davanın büyüklüğüne göre lider nasip ediyor, o lidere herkesten fazla yük yüklüyor ve ona göre de itmi’nan veriyor demek. İşte Sayın Tayyip Erdoğan da böyle bir lider. Teşkilatlarda görev alanlar! Size parti liderinizden böyle bir mesaj var. Allah gayretlerinizi bereketli kılsın.