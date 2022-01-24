AK Parti teşkilatları Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için harekete geçti

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile partililer, Adana Adliyesi'ne geldi.

Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulunulmasının ardından Ay, adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Ay, Uğur Dündar'ın yönettiği programda gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunduğunu söyledi.

Program konuklarının bu hakarete sessiz kalarak ortak olduğunu belirten Ay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir."

Cumhurbaşkanlığı makamının milletin iradesini temsil ettiğini belirten Ay, "Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanlığı üyeleri, Mersin Adliyesi'ne gelerek Kabaş ile Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, yaptığı açıklamada, Kabaş'ın televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullandığını söyledi.

Programdaki diğer konukların Kabaş'ın hakaretlerine sessiz kaldığını belirten Ercik, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercik, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Hatay

AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hatay Adliye'sine gelerek Kabaş ile Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeşidal, adliye önündeki basın açıklamasında, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bir hakarette bulunduğunu söyledi.

Söyleyecek sözü olmayan çaresizlerin ya küfürler savuracağını ya da tehdit ve hakaretlerde bulunacağını belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

"Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisini göstermiştir. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz, siz saldırdıkça büyük Türkiye’nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK Parti ve cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz."

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Yönetim Kurulu üyeleri, adliyeye gelerek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mesut Tokur, Türkiye'nin son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamlelerinin devam ettiğini ancak bir yandan da dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Bu muhalefet anlayışının, ülkenin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzura kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmadığını anlatan Tokur, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.