AK Parti teşkilatı basınla bir araya geldi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Memurlar Lokalinde düzenlenen kahvaltı programına, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, AK Parti önceki dönem Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Belediye Meclis Üyesi adayları, il genel meclisi üyesi adayları ve teşkilat mensupları katıldı.

“İnşallah 31 Mart akşamı seçimleri kazanan taraf olacağız”

Programda ilk olarak konuşan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 31 Mart’ta ipi göğüsleyen taraf olacaklarının altını çizdi. Zonguldak’ın artık hizmete ihtiyacı olduğunu söyleyen Tosun, “Cumhurbaşkanımız, Dr. Ömer Selim Alan’ı Zonguldak Belediye Başkan Adayı gösterdi ve o tarihten beri var gücümüzle çalışıyoruz. 25 günümüz kaldı. Cumhurbaşkanımız kentimize gelerek miting düzenledi. Kalan 25 günde daha çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah 31 Mart akşamı seçimleri kazanan taraf olacağız. Başkanımızın projeleri var onlar hayata geçecek. Ama hedefimiz 25 günde en iyi şekilde yoğun tempoyla çalışarak seçimi kazanmak. Mitingde dışarıdan gelen vatandaş yoktu. Zonguldak Cumhurbaşkanımızı çok güzel bir kalabalıkla karşıladı. Mitingde en önemli şey Cumhurbaşkanımızın projelerin arkasında olduğunu söylemesiydi. İttifakın adayı Acılık’a tabela koyacağını söylüyor. Tabelaya gerek yok, artık arabalar sanayinin yolunu kendisi bulabiliyor. Biz bunları düzeltmeye geliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tabela belediyeciliğinden öteye gitmediler”

2014 seçimlerinden beri mevcut belediyenin şehre bir çivi bile çakmadığını ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Yaklaşık 3 aydır sahadayız, meydanlardayız. Şunu ifade edeyim, 2014 yerel seçimlerinin ardından vatandaşlarımız keşke dedi, pişmanlık ifadelerini dile getirdiler. Mevcut belediye bir çivi bile çakmadı. Tabela belediyeciliğinden öteye gitmedi. Bizim amacımız vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçirmek. Muhalefet partilerinin projeleri, söylemleri iddiadır. Bizim projelerimizde sorumluluğumuz önemlidir. Biz bu projeleri hayata geçirmeye mecburuz. Şehirden göç eden vatandaşlarımız sadece işsizlikten değil, sosyal hayat olmadığı için de göç ediyorlar. Bu göçü de önlemek için AK Parti’ye ihtiyaç var. Çok basit söylemlerle ortaya çıktılar. Sanayi sitesinin adını değiştirmekten bahsediyorlar. Teknik yönetim diyorlar. Biz bunları gördük. Biz geçenlerde Zonguldak’a gelen bir yabancının "Böyle bir şehir merkezi mi olur?" diye sorduğunda duyduğum mahcubiyeti dile getirmiştim. Ama CHP’liler olayı farklı yerlere çekmeye çalıştılar. Öyle de yapacaklar çünkü söyleyecekleri başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Belediyenin kapısına kilit vursak, vatandaş hizmetleri mevcuttan daha iyi görür”

Zonguldak Belediyesinin halka hiçbir hizmet vermediğini ve belediyenin kapalı olsa şehirde daha iyi hizmet olacağını ifade eden Zonguldak AK Parti önceki dönem Milletvekili Özcan Ulupınar, “Zonguldak’ta belediyenin kapısına kilit vursak, yani belediyesi olmasa vatandaş hizmetlerini kendisi mevcuttan daha iyi görür. Zonguldak’ın ilçe ve köyleri yaşam bakımından Zonguldak’tan daha ileride. Geçen seçimi az bir farkla kaybettik, bu seçimde alacağız. Kardeşimiz teşkilatlardan yetişti, ateşten gömleği giydi. Biz de kendisine destek vereceğiz. Anketlere göre inşallah 25-26 gün sonra bu ipi biz göğüsleyeceğiz. Pırıl pırıl meclis üyelerimiz var. Çok çalışmalıyız. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil, hiçbir seçimin garantisi yok. Ben de gerek Zonguldak’a merkezde gerek ise ilçelerimizde bu son virajda arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde destek vereceğiz” dedi.

“Dosyalarla geldi fotoğraf çektirdi gitti”

Basın Mensuplarının iktidar partisinin CHP belediyelere yardımcı olmadığı sorusu üzerine konuşan Zonguldak AK Parti önceki dönem Milletvekili Özcan Ulupınar, “Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’e, ben milletvekili olduğum dönemde elimden geldiğince yardımcı oldum. Ankara’ya geldiğinde kendisini gerek bakanlarla görüştürdüm gerek ise elimden gelen ne varsa yaptım destek oldum. Bir defasında Muharrem Akdemir TBMM’de elinde bir sürü dosya ile geldi. Dosyalarla birlikte fotoğraf çektirdi ve gitti. Ben kendisini eleştirdiğimde akşam beni arayıp üzülüyorum derdi. Ben de kendisine başkanım siz de teşekkürü sadece telefonda değil basın önünde de yapın dedim. Biz Zonguldak Belediyesi’ne bize geldiklerinde her zaman destek olduk. Bir dönem Vali ve Emniyet Müdürümüze ‘Belediye Başkanlığı’nı siz yapıyorsunuz demiştim. Gerçekten böyle bir dönem yaşadık Zonguldak’ta. Kendisine sormak lazım. Ne istemiş de destek vermemişiz” şeklinde konuştu.

“Sayelerinde halkımız en iyi orayı biliyor”

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Şenol Şanal’ın sanayi ziyaretinde göreve gelirsek şehrin içine sanayiye giden yön tabelaları koyacaklarını söylemlerini eleştirdi. Çağlayan şehirde yol olmadığı için halkın en çok sanayiye gittiğini ifade ederek “Yola çıktı çalışıyoruz. Son zamanlarda Selim hocanın projeleri çok kıskanılmış görünüyor. Diğer adaylar bunları dillerine doladı. Diyorlar ki özle idarenin projesi şunu bilmenizi istiyorum. Bütün illerde projeleri belediyeler yapar az önceki vekillerimizin konuşmasından vatandaşlarımızın da tercihinden anlaşılıyor ki bir belediye yoktu. Olmayan belediyenin projelerini özel idare yapmıştı. Eğer Selim hocayla vatandaşlarımız güvenir ve bu görevi verir ise belediyenin yapması gereken asli görevleri ve projeleri bundan sonra belediye yapacaktır. Olmayan bir belediyenin proje yapmasını beklemediğimizden dolayı bu projelerin 2 tanesi özel idare tarafından yapılmıştı. Ama yapması gereken kurum Zonguldak Belediyesi olacaktır. Şenol Şanal geziyor. Bir sanayi sitesi ziyaretinde bir evrağa imza atmış bu evrağa iyi bakmanızı rica ediyorum. İl başkanımız az önce değindi. Sanayiye gitmeleri için yön tabelaları konulacakmış. Sayelerinde bu millet en çok sanayiye gitti. En iyi orayı biliyorlar tabelaya gerek yok” şeklinde konuştu.

“Ayağı yere sağlan basan projelerimizi hayata geçireceğiz”

Hazırlanan projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini ifade eden AK Parti Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, “10 yıldır hizmet olmayan Zonguldak’a hazırladığımız 5 projeyi alt projeleriyle yol ve su başta olmak üzere gerçekleştirmek için yola çıktık. Bu projeleri 5 yıl içerisinde bitirmek istiyoruz ve bunun da sözünü veriyoruz. Biz bir dönem değil, 3 dönem Belediye Başkanlığı için geliyoruz. 31 Mart köprüden önce son çıkış. Hizmet alamadık, vatandaşlarımız şehirden ayrıldı. Sadece iş de değil sosyal donatılar olmadığı için de ayrılanlar oldu. Hizmet olmadığı için ayrılanlar oldu. Biz buradan ayrılamayız, burası bizim memleketimiz. Biz görev süremiz boyunca herkesin gönlünü alacağız. Hizmeti unuttuğumuz, görmediğimiz için hizmeti bilmez hale geldik.Ben Zonguldak’ımıza güveniyorum. Genç, dinamik ve yüzü eskimemiş bir belediye başkanı istiyor. Biz bu projelerin hepsini vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda yaptık. Hepsini toparladık ve bu 5 projeyi uygun gördük. Sosyal Belediyecilik ve gönül belediyeciliği ile başlayalım dedik. Ne yazık ki belediyemizin yapması gereken projeleri yapamadığı için İl Özel İdaremiz devreye girdi. Bu projeleri biz hayata geçireceğiz. Ayağı yere sağlan basan, kaliteli ve yapılabilir projeler gerçekleştirdik. Zonguldak bu projelerden sonra hafta sonları Ereğli’ye veya başka illere kaçılan yer değil, gelinen yer olacak. Biz bütün Zonguldak’ın belediye başkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız. Projeyi kim yaparsa yapsın hayata biz geçireceğiz” şeklinde konuştu.