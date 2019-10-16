AK Parti'den flaş açıklama: Teklifi TBMM Başkanlığına sunduk
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.16 Ekim 2019 Çarşamba 13:10
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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