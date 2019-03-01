AK Parti Tekirdağ’da 11 ilçe için 11 koç kestirdi AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı seçimlere 30 gün kala, 11 ilçe için 11 koç kestirdi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı seçimlere 30 gün kala, 11 ilçe için 11 koç kestirdi.

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, TBMM Başkanı olmasının ardından memleketine gerçekleştirdiği ilk ziyareti sırasında kesilen koçların hayır kurumları, vakıf ve öğrenci yurtlarına dağıtılacağı kaydedildi.

Yerel seçimlere 1 ay kala kestirilen koçların, 11 ilçede yürütülecek seçim kampanyasına adandığını bildiren AK Parti İl Başkanı Mülahim Kuru, “Seçim sürecinin kazasız, belasız hayırlısıyla tamamlanmasını arzu ediyoruz. Allah rızası için kestirdiğimiz koçları, il genelindeki hayır kurumları, vakıf ve öğrenci yurtlarına göndereceğiz. Tüm kardeşlerimizden dua bekliyoruz” dedi.

Kuru, koçların TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, doğup büyüdüğü şehrine meclis başkanı sıfatıyla gerçekleştirdiği ilk ziyareti sırasında ve seçimlere tam 1 ay kala kesildiğini işaret ederek, “Bu vesileyle hem değerli hocamızın meclis başkanlığı görevinin, hem de seçimlerde elde edeceğimize inandığımız mutlak zaferimizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan diledik” diye konuştu.

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