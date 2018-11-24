AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı kim oldu? Tekirdağ AK Parti adayları 2019 listesi

AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ile MHP'nin Tekirdağ'da ittifak yapacağı söylentileri nedeniyle AK Parti Tekirdağ Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu en çok merak edilen konuların başında geldi. Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı açıklandı mı? AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayları kim oldu?

Tekirdağ belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı Mestan Özcan olduğu öne sürüldü. Mestan Özcan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti milletvekili adayı olmuştu.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45.8

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37.2

MHP adayı Nail Yılmaz % 12.7

Tekirdağ 24 Haziran seçim sonuçları

Muharrem İnce: Yüzde 47.20

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.31

Meral Akşener: Yüzde 7.53

Selahattin Demirtaş: Yüzde 4.28

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.47

Doğu Perinçek: Yüzde 0.21

Tekirdağ 2018 genel seçim sonuçları

Millet İttifakı: Yüzde 51.57

Cumhur İttifakı: Yüzde 41.76

CHP: Yüzde 38.81

AK Parti: Yüzde 34.21

İYİ Parti: Yüzde 11.97

MHP: Yüzde 7.55

HDP: Yüzde 6.25

SP: Yüzde 0.79

CHP Tekirdağ Milletvekili

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Candan Cüceer

AK Parti Tekirdağ Milletvekili

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Çiğdem Koncagül

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili

Enez Kaplan