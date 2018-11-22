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Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı mı?

AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak yapmak için yeniden anlaştı. AK Parti ve MHP ittifak yapacağı iller arasında Tekirdağ’da var. AK Parti Tekirdağ’dan belediye başkan adayı olarak Mestan Özcan’ı ortak aday olarak gösterecek. Peki Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan nereli ve hangi görevlerde bulundu?

22 Kasım 2018 Perşembe 17:24
Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı mı?

AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak yapmak için yeniden anlaştı. AK Parti ve MHP ittifak yapacağı iller arasında Tekirdağ’da var. AK Parti Tekirdağ’dan belediye başkan adayı olarak Mestan Özcan’ı ortak aday olarak gösterecek. Peki Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yerel seçim ittifakı için yeniden masaya oturdu. AK Parti ve MHP’nin ikinci kez başlattığı yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri olumlu geçti ve Cumhur İttifakı 2019 yerel seçimlerde de bazı illerde gerçekleştirilecek. AK Parti ve MHP’nin ittifak yapacağı iller arasında Tekirdağ’da bulunmakta. Peki Tekirdağ belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti ve MHP ortak adayı Tekirdağ belediye başkan adayı Mestan Özcan mı olacak? Mestan Özcan kimdir? 

Mestan Özcan, 1973'te Tekirdağ'da doğdu.  Ziraat Mühendisi ve işletmeci; Trakya Üniversitesi'ni bitirdi. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir.  24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili adayı oldu.

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHPadayı Kadir Albayrak % 45.8

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37.2

MHP adayı Nail Yılmaz % 12.7

24 Haziran 2018 Tekirdağ genel seçim sonuçları

Muharrem İnce: Yüzde 47.20

Recep Tayyip Erdoğan:Yüzde 40.31

Meral Akşener: Yüzde 7.53

 

Selahattin Demirtaş: Yüzde 4.28

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.47

Doğu Perinçek: Yüzde 0.21

Tekirdağ 2018 genel seçim sonuçları şöyle: 

Millet İttifakı: Yüzde 51.57

Cumhur İttifakı: Yüzde 41.76

CHP: Yüzde 38.81

AK Parti: Yüzde 34.21

İYİ Parti: Yüzde 11.97

MHP: Yüzde 7.55

HDP: Yüzde 6.25

SP: Yüzde 0.79

CHP Tekirdağ Milletvekilleri

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Candan Cüceer

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Çiğdem Koncagül

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekilleri

Enez Kaplan

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:24
  1. Tekirdağ
  2. tekirdağ belediye başkan adayları 2019
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