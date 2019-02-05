AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a, partisinin rozetini takarak, "Bugün aramıza katılan Akkal kardeşimize, bu yolculuğumuzda, millete hizmet yolunda birlikte vereceğimiz bu mücadeleye hoş geldiniz diyorum. Allah yar, yardımcımız olsun." dedi.



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına başlamadan önce, İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a AK Parti rozetini taktı.

Erdoğan, rozeti taktıktan sonra "Bugün aramıza katılan Tamer Akkal kardeşimize, bu yolculuğumuzda, millete hizmet yolunda, birlikte vereceğimiz bu mücadeleye hoş geldiniz, diyorum. Allah yar, yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Yerel seçim için verilecek araya kadar gündemdeki konulardan önceliği bulunanların süratle görüşülmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de gecikmeye tahammülü olmadığını söyledi.

Milletvekillerinden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları yakından takip etmelerini, diğer yandan da Meclis faaliyetlerine aktif şekilde katılmalarını beklediğini dile getiren Erdoğan, milletvekillerinden 7 gün kesintisiz şekilde gayret göstermesini istedi.

Allah'ın, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." diye buyurduğuna işaret eden Erdoğan, "Bizler de çok çalışacağız ki hedeflerimize ulaşabilelim. Bazıları bu emri yanlış anlamış olacak ki tüm güçlerini ve zamanlarını kendi iç çekişmelerine, kavgalarına, kamplaşmalarına ayırıyor. Diğer partilerin aday belirleme süreci ile AK Parti'nin aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin hangi amaçla siyaset yaptığının en büyük göstergesidir." diye konuştu.

AK Parti'de parti içi yarışın bir demokrasi şöleni olduğunu vurgulayan Erdoğan, bir göreve 5, 10 veya 30 kişi talip olsa da yapılan çalışma ve istişareler sonucu belirlenen aday resmen açıklandığı andan itibaren her şeyin geride kaldığını ve partinin tüm gücüyle adayın etrafında kenetlendiğini belirtti.

AK Parti'nin, seçimden seçime millete giden değil, her gün milletle birlikte olan bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, seçim dönemlerinde bu birlikteliğin daha da güçlendirildiğini söyledi.

"Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Bunu başardığımızda seçimi nasıl olsa kazanırız." diyen Erdoğan, 31 Mart'ta milletin karşısına "Memleket işi, gönül işi" denilerek ve Cumhur İttifakı'yla çıkılmasının sebebinin bu olduğunu kaydetti.

Ülkenin, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığı bu süreçte, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesi etrafında buluşan herkesle birlikte yol yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye sınırları içinde ve dışında besleyip büyüttükleri terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Terör örgütlerinin yetmediği yerde, toplumu kamplaştırmaktan ekonomiyi çökertmeye kadar her yolu deneyenlere, ülkemizin öyle sandıkları gibi bir muz cumhuriyeti olmadığını da gösterdik.

Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde yaklaşık 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarını kullanarak hem de milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle belediyelerde elde edeceğimiz bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız çalışmalarla ülkemize sınıf atlattık, orta-üst gelişmişlik düzeyine çıkardık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükselterek, bir üst sınıfa taşımaktır. İnşallah bu yıl sonunda satın alma paritesine göre ülkemizi 13'üncü sıradan 12'inci sıraya yükseltmiş olacağız. Aynı başarıyı diğer alanlarda gösterebilmemiz için istikrar ve güven ortamının güçlü bir şekilde devamına ihtiyacımız var."

Milletin 31 Mart'ta kendilerine bu fırsatı bir kez daha tanıyacağına yürekten inandığını söyleyen Erdoğan, "Yeter ki biz çalışalım, milletimizin gönlüne girelim, karşılığını da Rabbimizden bekleyelim." dedi.

AK Parti'nin 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıklarını tamamladığını ve tüm gücüyle sahaya indiğini anlatan Erdoğan, perşembe günü Ankara'da tüm adaylar ve teşkilat mensuplarıyla birlikte seçimlere yönelik kampanyanın manifestosunu ilan ettiklerini anımsattı.

Böylece seçim kampanyasının da resmen başlatıldığını belirten Erdoğan, "Kampanyamızın ana fikrini milletimizin gönlüne girmek oluşturuyor. Peki milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti'nin geleceği ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Milletimiz varsa bizim de var olacağımızı, milletimiz mutlu ise bizim de mutlu olacağımızı, milletimiz hüzünlü ise bizim de hüzne boğulacağımızı ifade edeceğiz. Türkiye büyürse, gelişirse, güçlenirse, zenginleşirse, bizim de daha büyük hayaller kurmaya, daha büyük hedefler belirlemeye cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)



