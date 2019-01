AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yakın çevresinden başlayarak kendisiyle gönül bağı içindeki herkesin, en başta da sınırlarının hemen yanı başında yaşayan Kürtlerin devleti olduğunu belirtti.

Bunun için Kobani'ye kapıları açtıklarını vurgulayan Erdoğan, "300 bine yakın Kürt kardeşimiz şu anda bizim ülkemizde yaşıyor. Demek ki bunu bilmeyenler, anlamayanlar var, anlamak istemeyenler var. Onun için ben 31 Mart için şimdiden sesleniyorum, Kürt kardeşlerimize sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. PKK'nın desteğindeki terörden beslenen siyasi partilere, onların yandaşlarına oylarınızı vererek zayi etmeyin. Tehditlere aldırmayın. İşte Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu terör örgütlerini nasıl o mağaralarda inlerine gömdüysek bundan sonra gömmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, milletin özgürlüğüne, kendi içindeki dayanışmasına göz dikenlere asla prim vermeyeceklerini söyledi.

Sınırlarının öte tarafında ne zaman bir sıkıntı yaşansa Kürt, Arap ve Türkmenlerin, güvenli bir sığınak olarak Türkiye'ye yöneldiğine işaret eden Erdoğan, "Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır. Sınırlarımız dışında yaşayan her bir kardeşimizin, bulunduğu topraklarda huzur, güven ve refah içinde olması bizi memnun eder, mutlu eder. Bunun yanında canları, malları, özgürlükleri tehdit altına giren herkesin yanında olmak bizim hem tarihi hem de insani görevimizdir." ifadelerini kullandı.

- "Cinsini cibilliyetini bilmeyenler bu işten anlamazlar"

Türkiye'nin çevresiyle olan ilişkilerindeki yanlış algıların yalnızca belli ülkelere mahsus olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bize 'Suriye'de niye varsınız' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Irak'la niye ilgileniyorsunuz' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Kudüs konusunda niye bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Libya'nın sizinle ne ilgisi var' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Kafkasya'nın, Balkanlar'ın, Karadeniz havzasının, Akdeniz havzasının kuzeyi ve daha aşağısıyla Afrika'nın, Güney Asya'nın sizinle ne alakası bulunuyor' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Utanmasalar ata yurdumuz 'Orta Asya ile Türkistan'la niye bu kadar ilgileniyorsunuz' diyecekler hatta bunu söyleyenler de var.

Halbuki biz tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve gönlümüzle tüm bu coğrafyalarda iç içeyiz. Biz 20 milyon kilometre kare topraklardan küçüle küçüle 780 bin kilometre kareye gelmedik mi? Bu topraklarda bir tarihimiz, kültürümüz var. Biz oralardan buralara geldik ama bu tarih bilmezler, geçmişini bilmezler, cinsini cibilliyetini bilmeyenler bu işten anlamazlar, bunun kadrini kıymetini de bilmezler. Biz insani zenginliği itibarıyla bu coğrafyaları yüreğimizde, kalbimizde yaşatıyoruz. Daha önemlisi Anadolu'nun asırlara sari insani zenginliği itibarıyla biz bu coğrafyaları yüreğimizde, kalbimizde yaşatıyoruz."

- "Pisti misti olmayan yerlere uçakla iniş yaptık"

Başbakanlığı döneminde Orta Asya'daki tarihi eserlerin, anıtların, müzelerin yeniden inşasını yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Moğolistan'a giderek aynı adımları attık. Oralarda da tarihi eserleri ayağa kaldırdık. Pisti misti olmayan yerlere uçakla iniş yaptık. Ne günler... Niye? Bu bir tarihtir, sevdadır, aşktır, derttir dedik, onun için oralara gittik." dedi.

Tüm bu coğrafyalardan Türkiye'ye zaman içinde, özellikle son bir asırda milyonlarca insan geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Balkanlar'da, Bosna Hersek'te o tarihi eserleri ayağa kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Makedonya'da biz kaldırdık. Niye durmadık? Çünkü orada tarih var." diye konuştu.

- "Buralar Evlad-ı Fatihan'dır, buraları sakın terk etmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, kendisine "Tayyip evladım, buralar Evlad-ı Fatihan'dır, buraları sakın terk etmeyin." dediğini belirterek, "Ertesi gün ölüm haberini aldım. Onun için bizim oralara bakışımız farklıdır, öyle rastgele bakamayız ama bunlardaki göz rastgele bakma gözüdür. Farkımız bu." ifadesini kullandı.

Bu coğrafyaların, Türkiye'nin birinci dereceden ilgi alanı içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl vücudun herhangi uzvu zarar gördüğünde tüm beden acıyla sarsılırsa buralardaki her sıkıntı da bizi aynı derinlikte etkiler. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını başka herhangi bir devletin veya gücün varlığıyla karşılaştırmak tarihe de medeniyetimize de kültürümüze de hakarettir. Asıl biz orada olmazsak, orada yaşananlara sırtımızı dönersek, birilerinin yaptığı gibi oradan gelenlere sınırlarımızı ve gönüllerimizi kapatırsak kendimize ihanet etmiş oluruz. Her şeyi para, petrol, çıkar olarak görenler Türkiye'nin bu insani ve onurlu tavrını anlayamaz. Suriye ve diğer konularda attığımız her adım, kullandığımız her inisiyatif, yaptığımız her fedakarlık, harcadığımız her kuruş işte bu duruşun bir ifadesidir."

Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin beka meselesi olarak gördüğü Suriye konusunda nereye kadar gidebileceğini anlamak isteyenlere Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" adlı şiirini okuyarak cevap verdi.

(Bitti)