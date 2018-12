AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, 15 Temmuz ihaneti sırasında sergilediği gayri milli tavırla halen yüzleşmemiştir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi olaylarında, ağaç bahanesiyle esnafın dükkanın yağmalandığını, polise kurşun sıkıldığını, sokakların haftalarca yakılıp yıkıldığını anımsattı.

İstiklal Caddesi'nden, Dolmabahçe'ye, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne, Başbakanlık Ofisi'ne kadar nasıl saldırıldığını, saldırganların ellerinde bira şişeleriyle Bezmialem Valide Sultan Camisi içerisinde nasıl bulunduklarını gayet iyi bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Bütün bunların organizasyonunun içerisinde bay Kemal'in nasıl rol üstlendiğini de gayet iyi biliyoruz. Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunları vatandaşlarımıza birer birer anlatacağız, eğer anlatmazsanız, sizler de vebal altında kalırsınız. İstiklal Caddesi esnafının dükkanlarının cam ve çerçevelerini kimlerin indirdiğini, kimlerin buraları yağmaladığını anlatacağız. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür." diye konuştu.

Erdoğan, "CHP'nin, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünü FETÖ'cü alçakların servis ettiği montaj kasetler ile günlerce Meclis kürsüsünde nasıl yayınladıklarını" iyi bildiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o gece, Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından danışıklı dövüş ile geçip Bakırköy Belediyesine giderek kahvesini yudumlarken, darbe sürecini nasıl izlediğini de iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Beyfendiye haber verilmemiş... Biz bütün televizyon kanallarında her şeyiyle bunu duyurduk. On binler, milyonlar meydanlara döküldü, beyfendiye özel davetiye çıkaracaktık... Ne oldu? Bütün bunlara rağmen kendisini 7 Ağustos'ta, 'dayanışma günü' diye ifade ettiğimiz mitinge davet ettim. Bir gün, iki gün cevap yok. Son gün beyfendinin katılacağına dair haber geldi. Orada, hayatında görmediği bir katılımı gördü. Fakat o süreç de uzun sürmedi. Birkaç gün sonra o barış, dayanışma, kardeşlik vesaire her şey unutuldu, tekrar saldırmaya başladı. 'Biz 7 Ağustos dayanışmasında yokuz' demeye başladı.

Çünkü bunların ruhunda birlik beraberlik yok, bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP'nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl 'cici çocuk', 'çiçek çocuk' muamelesi yaptığını, onları nasıl 'arkadaşlar' diyerek aklamaya çabaladığını ekran ekran gezerek PYD, YPG'yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi hatırlıyoruz. Bu sebeple CHP'nin yaşadığı savrulmaları, gün geçtikçe ittifak ortaklarına daha çok benzemesini doğrusu çok da şaşırtıcı bulmuyoruz. Ecdadımız, 'söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu' diyor. Biz de CHP'nin bu yoldaşlarına bakarak kim olduğunu, kime benzediğini, nereye doğru gittiğini görebiliyoruz. Bu durum karşısında sadece, Allah CHP seçmenine sabır versin diyorum."

- "CHP'nin samimi yüzleşmeye ihtiyacı olduğu açıktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duran bir saatin günde iki kez doğruyu gösterdiğini, CHP'lilerin de nadiren de olsa doğruyu söyleyebildiğini belirtti.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan bir CHP yöneticisinin, "15 Temmuz ile yüzleşmedik" diyerek doğru bir şey söylediğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP, 15 Temmuz ihaneti sırasında sergilediği gayri milli tavırla halen yüzleşmemiştir. Bu da böyle bilinsin. O gece darbeci alçaklarla anlaşıp tankların açtığı yoldan Bakırköy'e kaçan genel başkanlarının korkaklığıyla yüzleşmemiştir. Şimdi kendi adamları onunla ilgili neler söylüyor. Silkeliyorlar, indirip, kaldırıyorlar. Daha öncesinde ise 17-25 Aralık girişimindeki FETÖ'ye destek veren politikalarıyla yüzleşmemiştir. Devletimiz FETÖ ile mücadele ederken basın özgürlüğü bahanesiyle FETÖ'nün paçavraları önünde tuttukları nöbetlerle yüzleşmemiştir. Sırf hükümete vurmak için haftalarca Meclis kürsüsünü FETÖ'nün montajlarına tahsis eden fırsatçılıklarıyla da yüzleşmemiştir. Çukur eylemleri sırasında bölücü örgütün şehirdeki uzantılarına canlı kalkan olan tavırlarıyla yüzleşmemiştir. Gezi olayları esnasında duvarlara ne yazdıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? 'Zulüm 1453'te başladı' Bunu yazan vatan, millet düşmanlarına destekle yüzleşmemiştir. Bu yazılar bunların belediyelerinin olduğu yerde duvarlara yazılmıştır. Yazıklar olsun.

Eğer bu ülkede zulmün 1453'te başladığını söyleyecek tıynette, ahlaki yönden nasipsiz olanlar varsa... Önce belediyelerine 'anında bunları silmeniz gerekir' demeniz gerekirken bunlarla iftihar ettiniz. 27 Nisan e-muhtırasında darbeye çanak tutan eylemleriyle yüzleşmemiştir. 367 krizi sırasında milli iradeyi hiçe sayan politikalarıyla yüzleşmemiştir. Cumhuriyet mitinglerindeki darbe çığırtkanlıklarıyla yüzleşmemiştir. CHP, merhum Menderes'e yaptıkları zulümle, 1960 ihtilalindeki darbe severliğiyle, merhum Özal'a attıkları iftiralarla henüz yüzleşmemiştir. CHP'nin gerçek anlamlada bir özeleştiriye, kendi geçmişi ile yapacağı samimi yüzleşmeye ihtiyacı olduğu çok açıktır."

(Sürecek)