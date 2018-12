AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temennimiz, CHP'nin siyasi tarihimizdeki kötü sicilini gerçek bir öz eleştiriye tabi tutması, böylece çirkef siyaset dilini bir tarafa bırakarak Türkiye'ye yakışan bir ana muhalefet partisi kimliğine kavuşmasıdır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak kendi muhasebe ve murakabelerini hep yaptıklarını, güçlerini de buradan aldıklarını söyledi.

"Şimdi öz eleştiri sırası CHP'dedir." diyen Erdoğan, CHP'nin "yasakçı, baskıcı ve darbeci mazisiyle bir an önce yüzleşmek zorunda olduğunu" dile getirdi. Erdoğan, "Temennimiz, CHP'nin siyasi tarihimizdeki kötü sicilini gerçek bir öz eleştiriye tabi tutması, böylece çirkef siyaset dilini bir tarafa bırakarak Türkiye'ye yakışan bir ana muhalefet partisi kimliğine kavuşmasıdır. İnşallah 31 Mart seçimleri, milletimizin bu kifayetsizliğin ötesinde ülkeye zarar verme noktasına gelen CHP zihniyetinden kurtulmasının miladı olacaktır." dedi.

AK Parti ana kademesinden, kadın kollarından ve gençlerden çok çalışmasını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin bize oy vermeye mecbur veya mahkum olmadığını unutmamalıyız. Gönül seferberliği, gönül belediyeciliği... Bunu yapacağız. Biz, yaptığımız hizmetlerle, inancımızla, duruşumuzla, ahlakımızla, tevazumuzla, çalışkanlığımızla, samimiyetimizle milletin gönlüne girmek ve bu suretle başarıya ulaşmak durumundayız. Kendini milletin üzerinde görenin sonu, CHP gibi olur. AK Parti, kuruluşundan itibaren attığı her adımı, uyguladığı her politikayı, milletimiz ile birlikte hayata geçirmiştir. Böyle olduğu içindir ki 16 yılda girdiğimiz 14 seçimden de zaferle çıkmayı başardık. Kuruluşumuzdan bugüne kadar her kim AK Parti'nin varlık sebebi olan bu ilkelerinden sapmışsa hem milletimizin gönlünden hem de partimizin saflarından uzaklaşmış olur. Milletimizin gözünden düşen bizim de gözümüzden düşer.

Bunun için her seçimde milletimizin karşısına en doğru, en ideal adaylarla çıkmanın gayreti içindeyiz. Önümüzdeki seçimler için uzun süredir aday tespit çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar 74 büyükşehir veya il belediye başkanımızın ismini ilan ettik. Önümüzdeki günlerde şehir şehir veya bölge bölge ilçe adaylarımızı kamuoyuna açıklamaya başlıyoruz. Hedefimiz ocak ayının ortasına kadar bu süreci büyük oranda tamamlayıp, mahalli seçimler manifestomuzu milletimizle paylaşmaktır. İsmini ilan ettiğimiz adaylarımızın gece gündüz çalışmaya başladıklarına inanıyorum."

- "Yapmamız gereken tek şey..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan il adaylarıyla ilçe adaylarının isimleri açıklandığı andan itibaren teşkilatlardan seçim gecesine kadar devam edecek "geceli gündüzlü bir çalışma" beklediğini vurgulayarak "Yapmamız gereken tek şey, bir AK Parti'li gibi davranmaktır. Tüm dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma güveniyorum. 31 Mart'ta AK Parti bayrağını bir kez daha zirveye dikeceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, konuşmasını, "31 Mart akşamı yerel yönetimlerde tekrar tek başımıza iktidarımızı ilan etmeye var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gönüllere girmeye var mıyız? Sıkmadık el bırakmamaya var mıyız? Allah yar, yardımımız olsun." sözleriyle bitirdi.

