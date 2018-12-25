AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik bazı müjdelerini paylaştı.

"Bunu özellikle Bay Kemal'in dinlemesi lazım. Hani 'hiçbir şey yapılmıyor' diyor ya, şimdi nelerin yapıldığını iyi duyması lazım ama onu bir kanara koyalım, milletim duysun yeter" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz. Elektrik ve doğal gaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İş dünyamızda da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçiriyoruz. Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacaktır."

Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 5 puan olarak uygulanacağını belirterek, bu teşviklerin de iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019 için asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıklandığını anımsatan Erdoğan, "Nasıl buldunuz? Oylayalım, kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zaten işveren, işçi, bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve Bakanımız da açıklamayı yaptı." diye konuştu.

- "Asgari ücret net 417 lira arttı"

Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakamın, evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebildiğine dikkati çeken Erdoğan, asgari ücrette yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş gerçekleştiğini vurguladı.

"Şu artış çok önemli. Bunu Bay Kemal'in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz." ifadesini kullanan Erdoğan, asgari ücretin net 417 lira arttığını hatırlattı.

İşçiler ve işverenler için olabilecek en iyi rakamı belirlemek amacıyla yürütülen uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu rakamın Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yeni yılın bu müjdelerle karşılanmış olmasının bütün hanelere sevinç, bereket getireceğini söyledi.

Bütçe görüşmelerinin aynı zamanda bir turnusol kağıdı olduğunu, bunun siyasi partilerin teraziye çıktığı, bütçeyle ilgili fikirlerini paylaşırken aynı zamanda ülkeye dair hedeflerini, hayallerini, projelerini de ortaya koydukları arenalar olduğunu anlatan Erdoğan, "Gerek komisyonlardaki gerekse Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde şu hakikati bir kez daha görme imkanı elde ettik, Meclis'teki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz. Bunların o edep, adaptan yoksun, kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz." diye konuştu.

- "Varamazsınız bir yere"

Ana muhalefet partisinin bütçe görüşmelerindeki tavrını eleştiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Oradaki kullandıkları ifadeler, cumhurbaşkanından başbakanına, bakanlarımıza kadar kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek zaten bizim haddimize değil. Türkiye'nin son 16 yılda mesafe alamadığı, üstesinden bir türlü gelemediği en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? İşini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin orada genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir onu da doğru dürüst bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor. Varamazsınız bir yere."

Ana muhalefetin, dersine çalışmayıp, ev ödevini hiç yapmayıp, yalan yanlış rakamlarla günü savuşturmanın gayretinde olduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 16 yılın Türkiye'de gerçeği budur ama milletimize bunu anlatmamız gerekiyor. Onun için de gerek milletvekillerimiz gerek tüm teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. İyi anlatmalı ki milletimiz bu gerçekleri görsün, bilsin, 31 Mart'ta da bunlara demokratik dersi sandıklarda en güzel şekilde versin."

(Sürecek)







