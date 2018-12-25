AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatın yüz güldürmeye devam ettiğini belirterek, "İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin Meclis Genel Kurulunda görüşüldüğünü ve yapılan oylamayla kabul edildiğini hatırlattı.

"Her açıdan ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren 2019 senesini en verimli en başarılı, yeni hizmetlerle, yatırımlarla, birbirinden önemli projelerle değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum." diyen Erdoğan, bütçenin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak, tıpkı son 16 yıldır olduğu gibi gelecek dönemde de Türkiye'yi şahlandırmaya, zaferlerden zafere taşımaya devam edeceklerini dile getirdi. Erdoğan, "Rabbim sağlık, sıhhat ve güç verdiği müddetçe, mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğumuz aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bütçe maratonunu başarıyla nihayete erdiren tüm dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı ruhunu Genel Kurulda da yaşatan tüm milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bürokratlara, komisyonlarda görev yapanlara, yapıcı eleştirileriyle katkı sunanlara teşekkür ederek, dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladıkları 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılı Kesin Hesap Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.

- "Bütçe disiplini önceliğimiz olmayı sürdürüyor"

Erdoğan, 2019 yılı bütçe giderlerinin 961 milyar lira, faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladıklarını hatırlatarak, 2019 yılı için bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla rakamının da 36,7 milyar lira olarak belirlendiğini söyledi.

Geride bırakılan yılın Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin 821,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildiren Erdoğan, "Bütçe disiplini önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Milletimizden topladığımız vergileri yine milletimizin istifadesine sunmayı esas alıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, AK Parti öncesi ve AK Parti döneminde toplanan vergilerin harcandığı yerlere ilişkin örnek vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86'sına karşılık geliyordu. Şu rakamlardaki hassasiyeti görüyor musunuz. Bir başka ifadeyle topladığımız her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran ne oldu? 2017 yılı kesin rakamları itibarıyla bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki topladığımız 100 liralık verginin sadece 10 lirasını faiz giderlerine, kalan 90 lirasını milletimize hizmet olarak harcıyoruz. Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etseydi önümüzdeki yıl 300 milyar liralık bir kaynağı milletimize eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, tarım, sanayi, imar hizmetleri vermek için değil, faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık. Biz geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, aynı zamanda temelini de sağlamlaştırdık. Şayet Ağustos ayındaki saldırıyı böylesine güçlü bir altyapıyla ve çelik gibi sağlam bir iradeyle karşılaşmamış olsaydık çok başka sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik."

- "170 milyar dolar rakamını göreceğiz"

Türkiye'nin, devlet ve millet olarak gösterilen dayanışma sayesinde, onca badireye, operasyona rağmen dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı sıkıntılar elbette var ama hiçbiri aşamayacağımız şeyler değildir. Nitekim hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Ağustos ayı sonuna kıyasla döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. Tahvil faizleri 360 baz puan geriledi. Risk primlerimiz de 200 puan iyileşme sağlandı. İş gücüne katılım oranımız yüzde 53,4 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı. İşsizlik oranımızı, 2019'da yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi planladık ve bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak, buradan şimdi Bay Kemal'a bir müjde vermemiz lazım, 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bu, Bay Kemal için müjde mi yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemem. Daha önemlisi Bay Kemal, cari açık azalıyor. Gelişmeler bize, sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da önümüzdeki yıl, hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız. Attığımız her adım büyümemizi, gelişmemizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi hedefliyor. Mesela, önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12'nciliğe yükseleceğiz. Satın alma paritesi, döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ve toplumların gerçek ekonomik güçlerini gösterme bakımından oldukça anlamlı bir ölçüdür. Yeni ekonomik programımızın ilk bütçesini böyle önemli bir başarıyla taçlandıracak olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Biz artık özellikle G20 toplantılarına girerken, bir taraftan dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, bir diğer taraftan da satın alma paritesine baktığımızda 12'nci ekonomi olarak gitmemizin ne denli önemli olduğunu varın düşünün."

(Sürecek)







