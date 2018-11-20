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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (4)"Biz gönül dünyamıza 3 kıta, 7 iklimdeki tüm mazlum kardeşlerimizi sığdırmışken kendi ilçesinde, ilinde alicenap olmayı başaramayanlar, çatımıza ancak zarar verir"- "Biz enaniyetten Allah'a sığınan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bunun için AK Parti 'ben' partisi değil, 'biz' partisidir, bu da böyle bilinmelidir"

20 Kasım 2018 Salı 14:07
AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gönül dünyamıza 3 kıta, 7 iklimdeki tüm mazlum kardeşlerimizi sığdırmışken kendi ilçesinde, ilinde alicenap olmayı başaramayanlar, çatımıza ancak zarar verir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, demokrasi içinde siyaset yapmanın, ideallerle mümkünleri, olabildiği kadar birbirine yaklaştırmaya çalıştırmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 milyon üyesi olan, 24 Haziran seçimlerinde 26 milyon 330 bin oy almış bir partide hiç kimsenin "ben" deme hakkının bulunmadığını belirten Erdoğan, "Biz enaniyetten Allah'a sığınan bir medeniyetin mensuplarız. Bunun için AK Parti 'ben' partisi değil, 'biz' partisidir, bu da böyle bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

- "Kendisi çevresine dert olan, milletin derdine nasıl derman olacak?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini 'biz' kavramı içerisinde hisseden herkese AK Parti'de düşecek bir görevin mutlaka olacağının altını çizerek, AK Parti kimliği ile ortaya çıkanların, her hareketiyle örnek olma sorumluluğunu da üstlenmeyi kabul ettiklerini dile getirdi.

Bireysel olarak gaflete düşme, yanlışa sapma iradesinin kişiye ait olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti davasının neferi olarak böyle bir lüksünüz kesinlikle yoktur. Üzerinde en küçük bir şaibe olan, kimseden ikaz beklemeden kapının dışına çıkmalıdır. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Siyaset gönül işidir, gönüllülük işidir. Biz gönül dünyamıza 3 kıta, 7 iklimdeki tüm mazlum kardeşlerimizi sığdırmışken kendi ilçesinde, ilinde alicenap olmayı başaramayanlar, çatımıza ancak zarar verir. AK Parti'de görev almak demek milletin derdi ile dertlenmek, geleceğine ışık tutmak demektir. Kendisi çevresine dert olan, milletin derdine nasıl derman olacak? AK Parti teşkilatlarının kendilerini bu zaviyelerden gözden geçirmelerini istiyorum.

Herkes kendi durumunu elbette en iyi kendi bilir. Ölçümüzün, 'Acaba millet bana ne der' olduğunun da bilinmesini istiyorum. Kuruluşunu ilan ettiğimiz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti'de bu şuura sahip arkadaşlarımızla yol yürüdük. Arada elbette yorulanlar, yolda kalanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Buna rağmen Türkiye'yi 16 yılda 3 kat büyütmeyi, bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmayı, AK Parti'nin her kademesinde görev almış yoldaşlarımızla, dava ve kader arkadaşlarımızla beraber başardık. İnşallah 2023 hedeflerimize de sizlerle birlikte ulaşacağız. Çocuklarımız, kendilerine emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bu güçlü temel üzerinde yükselteceklerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu, 81 ilden katılan çocukların Ulusal Çocuk Forumu'nda bir araya geldiğini anımsattı.

Forum çerçevesinde grupta da iki çocuğun bulunduğunu ifade eden Erdoğan, yanına davet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar Erdoğan'a, 19. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış toplantısında açıklanan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik bildiriyi sundular.

Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a da Allah'tan rahmet diledi.

(Bitti)


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:07
  1. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. enaniyet
  3. TBMM
  4. TBMM GRUP TOPLANTISI

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