AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmasına, dün idrak edilen Mevlit Kandili'ni tebrik ederek başladı. Hazreti Muhammed'in yeryüzüne teşrifinin yıldönümü olan bu gece dolayısıyla tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah'ın yardımı ve inayetinin Kudüs ve Filistin toprakları başta olmak üzere, dünyanın neresinde zulüm gören bir Müslüman, bir mazlum varsa hepsinin üzerinde olmasını niyaz ediyorum. Dünyada kutlaması sadece bize mahsus olan bu güzel gün ve gece, milletimizin Peygamber Efendimize (aleyhissalatu vesselam) olan sevgisinin en bariz örneğidir. Öyle ki şairlerimiz peygamber efendimizi, doğumdan vefatına kadar anlatmak için mevlit, anmak için naat dediğimiz özel bir şiir tarzı ortaya çıkarmışlardır."

Erdoğan, Mevlit Kandili gecesini Arif Nihat Asya'nın Naat'ından bir bölüm okuyarak tebrik etti.

- Öğrenciler adına 10 milyon fidan

Erdoğan, son grup toplantısından bugüne kadar geçen iki haftalık sürede hem Türkiye hem de partisi bakımından önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Grup toplantısından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Fidanlar fidan ile büyüyor projesi"nin tanıtım toplantısına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, bu projeyle 81 ilin tamamında 10 milyon fidanı öğrenciler adına toprakla buluşturduklarını söyledi.

Erdoğan, toprağa dikilen her fidanın okula başlayan her öğrenciyle birlikte büyüyeceğini, gelişeceğini ifade ederek her bir öğrencinin eğitimini tamamlayıp hayata atıldığında adına dikilen fidanın da 15- 20 yıllık koskoca bir ağaca dönüşeceğini dile getirdi. Erdoğan, bu anlamlı projede emeği geçenleri tebrik etti.

- "Böyle dönemler imtihan dönemleridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da önce Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldığını, ardından Cumhurbaşkanı kabinesinin 7. toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Türkiye'nin en büyük ve başarılı reformlara imza attığı alanların başında gelen sağlıkta yeni dönemdeki hedeflerinin, ilacından tıbbi cihazına kadar her alanda yerli ve milli bir altyapıyı kurmak olduğunu bir kez daha tekrarladıklarını aktardı.

Kabine toplantılarında mutat güvenlik konuları yanında önemli gördükleri projeleri, istişare etmeleri gereken her hususu gündemlerine aldıklarına işaret eden Erdoğan, pek çok ülkenin oldukça uzun zaman ve enerji harcayarak gerçekleştirdiği bir dönüşümü, neredeyse birkaç ay içinde büyük ölçüde tamamladıklarını vurguladı. Erdoğan, "Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturtulamamış olmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklanan atalet, rehavet ve tıkanıklar yaşandığını biliyoruz. İnşallah bunları da en kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanları başarıyla verenler, milletimizin gönlündeki yerlerini alacaklar, veremeyenler ise nöbeti devredeceklerdir." dedi.

- "Paris'teki etkinlikten bir şey çıkarma gayretine girmek boşuna"

Erdoğan, 8 Kasım'da AK Parti'nin 81 il teşkilatında görev yapan çevre, şehir ve kültür başkanlarıyla bir araya geldiklerini, bu alandaki politikaları ve seçim hazırlıklarını değerlendirdiklerini anlattı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı dolayısıyla Paris'te yapılan etkinlik vesilesiyle çok sayıda liderle görüşme, fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bizim yakın tarihte en çok ders çıkarmamız gereken hadiselerden biri de öncesiyle ve sonrasıyla Birinci Dünya Savaşı'dır. Bu tür yerlerdeki ziyaretlerimiz, şu iyi bilinmelidir ki dünya liderleriyle bir araya gelme ve bu ziyaretlerle bu buluşmaları fırsata dönüştürmedir. Buralardan bir şey çıkarma gayretine girmek ise boşunadır. Geçtiğimiz bir asrı ve bizim arayış dönemi olarak ifade ettiğimiz ondan önceki asrı birlikte değerlendirip, gereken dersleri çıkarmadan, geleceğimize güvenle bakamayız."

- "Lafla çevrecilik olmuyor"

Erdoğan, geçen haftayı önümüzdeki yoğun gündeme hazırlanmak için kendi özel çalışmalarına ayırdıklarını, cumartesi günü İstanbul'da 5 ayrı millet bahçesi ve 3 caminin toplu açılış törenine katıldıklarını dile getirdi.

Hizmete açtıkları 5 millet bahçesinin toplam büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu bildiren Erdoğan, sadece bu projelerle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırdıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Açılış töreninde de ifade ettiğim gibi çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, bunların içerisinde akademisyenler de var, geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından birileri de açıklamalar yapıyor. Dünyada bu işlerin finansörü durumda olan kişiler olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler var. Bu içeri alınınca niye rahatsız oluyorsunuz? Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki 'Bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir, vesaire.' Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın. Biz bütün bunlarla beraber bir şeyi yapmanın gayreti içindeyiz. Nedir o? Bizim varımız yoğumuz, her şeyimiz insanımız için ülkemiz için. Biz buna gayret ediyoruz. "

