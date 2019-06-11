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AK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı

Toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Askeralma Kanunu Teklifi"ne ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı

11 Haziran 2019 Salı 16:09
AK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı

TBMM (AA) - AK Parti TBMM Grubu, basına kapalı toplandı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığındaki toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Askeralma Kanunu Teklifi"ne ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Milletvekillerinin önerilerinin de ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda, teklife ilişkin önerilerin ele alındığını ve ülkenin bölgesel risklerinin değerlendirildiğini ifade eden Özkan, teklifin sadece AK Parti'nin değil tüm partilerin uzlaşısıyla geçmesini istediklerinin altını çizdi.

Tekliflerinin arkasında olduklarını vurgulayan Özkan, diğer siyasi partiler de tekliflerini hazırlayıp getirdikleri takdirde bunların Genel Kurulda tartışılacağını söyledi. Özkan, bir soru üzerine, "Bedellide gelire göre bir bedel belirlemek imkansız." ifadesini kullandı.

CHP'nin "Cumhurbaşkanına askerlikten muafiyet yetkisi" veren 45. maddeye ilişkin itirazı bulunduğunun anımsatılması ve bu konuda değişikliğe açık olup olmadıklarının sorulması üzerine Özkan, Cumhurbaşkanına infaz kanunlarında ceza muafiyeti hakkı verildiğine dikkati çekerek, "Ceza normunu ihlal etmiş bir vatandaşın ceza muafiyetini öngören bir düzenleme infaz kanunlarında varken askerlikle ilgili bunu hayli hayli düzenlemek lazım. Bunun dışında zaten bu düzenleme eski 111 sayılı yasada var. Ayrıca Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da yine aynı düzenleme var. Ama biz bu konuda uzlaşıya açığız." diye konuştu.

Teklif hazırlanırken askerliğe ilişkin tüm paydaşların görüşünü aldıklarını, daha önce CHP ve diğer siyasi partilerin Meclise verdiği tekliflerin göz önünde bulundurulduğunu aktaran Özkan, "CHP'nin başta 45. madde olmak üzere diğer maddelerle ilgili değerlendirmeleri olacak. Bunlar revizyondan çok rötuş, uyarlama olacak." dedi.



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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:09
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