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Biyografi AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkan adayı Ali Tombaş kimdir?
Biyografi

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkan adayı Ali Tombaş kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:43:00 - 2024-01-20 15:55:03
AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkan adayı Ali Tombaş kimdir?

Ali Tombaş 1973’te Ordu Ünye’de dünyaya geldi. İlkokulu köyünde lise eğitimini Ünye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Ali Tombaş, siyaset hayatına 1994 Refah Partisi’nde Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladı. Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongresinde Sultanbeyli İlçe Başkanı olarak seçildi.

Ali Tombaş, 1973 Ordu-Ünye'de doğdu. İlköğretimini köyünde, ortaöğretim ve Lise eğitimini Ünye İmam Hatip Lisesi’nde, Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kendi şirketinde ticari faaliyetine devam etmektedir. STK faaliyetlerine 1992 yılında Ünye İmam Hatip Lisesi Milli Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ile başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda birçok dernek ve vakıfta görev yaptıktan sonra son olarak2014 ile 2018 yıllarında Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanlığı yapmıştır. Siyasi çalışmalarına ilk olarak 1994 Refah Partisi’nde Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlamış olup, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren sırasıyla Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2008 yılında yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 2018 yılına kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2014 Sultanbeyli Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 2015 Haziran-Kasım Genel Seçimleri, 2017 Anayasa Referandumu Halk Oylaması Sultanbeyli Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilmiştir. AK Parti Sultanbeyli 7. Olağan İlçe Kongresinde tekrar İlçe Başkanı olarak seçilerek görevine devam etmektedir.

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