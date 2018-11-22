AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu 2019? Hüseyin Keskin kimdir?

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim? Yerel seçim 2019 AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı merak edilen belediye başkan adayları arasında yer almakta. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı son dakika açıklandı. Peki 2019 yerel seçim AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Sultanbeyli AK Parti belediye başkanı Hüseyin Keskin mi oldu? Hüseyin Keskin kimdir, nereli ve kaç yaşanda?

Hüseyin Keskin AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. İstanbul AK Parti adayları 2019 listesine göre, AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin oldu. Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin nereli ve kaç yaşında? İşte Hüseyin Keskin biyografisi

Hüseyin Keskin kimdir?

1972 yılında Erzincan’da doğan Hüseyin Keskin, ortaokul ve liseyi İstanbul’da tamamladı, ardından Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında geldiği İstanbul’da uzun süre ticaretle uğraşan Keskin, 2002 yılında Ak Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ile siyasete başladı ve bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü.

4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede Ak Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na seçildi. Başkanlığı döneminde yapılan 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, Sultanbeyli ilçesi yüzde 67’lik oy oranıyla İstanbul genelinde birinci oldu ve ilçesi adına Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan birincilik ödülü aldı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul içinde en yüksek oy oranını alarak Ak Parti’den belediye başkanı seçildi. Sultanbeyli’de ikamet eden Keskin, evli ve 4 çocuk babası.