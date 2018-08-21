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AK Parti startı verdi! Kritik tarih belli oldu

AK Parti yerel seçim hazırlıklarına bayram sonrası ara vermeden başlayacak. AK Parti, önceliği, hem milletvekili sayısı bakımından üstün olduğu hem de belediye meclisindeki çoğunluğu elinde bulundurduğu "potansiyeli yüksek" illere verecek.

21 Ağustos 2018 Salı 07:29
AK Parti startı verdi! Kritik tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, yerel seçimlere yönelik ilk hedeflerini de ortaya koyan AK Parti’de hazırlıklar bayramdan hemen sonra başlayacak. Başkan Erdoğan’ın, gerek MKYK, gerekse ardından yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ifade ettiği yerel seçim talimatları doğrultusunda aday belirleme süreçleri hızlı şekilde gerçekleştirilmeye başlanacak. Belediye başkanlarıyla ilgili hazırlanan raporlar değerlendirmeye alınarak, hangileriyle yola devam edilip hangileriyle edilmeyeceğine ilişkin karar da bir an önce verilecek. Başkan Erdoğan’ın özellikle Hatay örneğinden hareketle, belediye başkanlığı AK Parti’de olmamakla birlikte, hem Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ellerinde bulundurdukları, hem de milletvekili sayısı bakımından üstün oldukları illere yoğunlaşılmasını istediği öğrenildi. Eskişehir’in de buna benzer bir yapıda olduğuna işaret eden AK Parti kurmayları, ‘kazanma potansiyeli yüksek olan’ bu illere öncelik verileceği ve bir an önce çalışmalara başlanılarak, belediyenin kazanılması için yoğun bir çalışma yürütüleceğine işaret ettiler. 

ADAYLARDA DİKKATLİYİZ 

Özellikle bu şekilde potansiyel olmasına rağmen kaybedilmiş olan illerdeki ‘kayıp’ nedenleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Kamuoyu araştırmalarıyla yerelde potansiyeli en yüksek olan isimlerin kimler olduğu belirlenirken, hem de geçmişte aday belirleme sürecinde yaşanan sorunların ne ölçüde etkili olduğu ölçülecek. Böylece geçmişte sadece ‘yanlış aday’ nedeniyle kaybedilmiş olan iller ve ilçeler de tespit edilecek.” 

YEREL SEÇİMLE İLGİLİ TOPLANTI

Başkan Erdoğan, ilk MKYK ve MYK toplantısında verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalara hızlı şekilde başlanmasını isterken, yerel seçimlere ilişkin ilk toplantıyı da bayramdan hemen sonra yapmayı planlıyor. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel  Başkan Yardımcılığına getirilen Mehmet Özhaseki’nin, yapılan çalışmalarla ilgili bayram sonrası geniş bir bilgilendirmeyle start vermesi bekleniyor.

ŞİMDİ VİTES BÜYÜTME ZAMANI

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ali İhsan Yavuz, Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Yavuz, genel başkan yardımcısı olmasında en büyük payın partililere ait olduğunu söyledi. Yerel seçimin Mart 2019’da yapılacak olduğunu belirten Yavuz, “Öne almak diye bir şey yok ama hemen bu bayram ziyaretleriyle startımızı buradan vermiş oluyoruz. Başkanımız da ‘Artık bir vites büyütün’ diye talimat verdi. Aday adaylık süreci başlamadan sahayı ısıtamayız. Aday adaylık süreçlerini ortaya çekip bu işlerle zamanımızı çarçur edemeyiz. Seçim çalışmalarına başladık ama belediyelerimizin yapacakları işler var, onlar işlerine motive olmuşlar. Dolayısıyla zamanı geldiğinde her bir arkadaşımızın ortaya çıkması ve genel merkezin seçenek şansını arttırması önemlidir ve bunu istiyoruz ama her şey yerinde ve zamanında olmalıdır” dedi. 

(Star)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 07:29
  1. Sakarya
  2. Hatay
  3. Eskişehir
  4. Yerel seçim
  5. AK PARTİ

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