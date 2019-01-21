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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akdeniz'de yaşanan göçmen faciası ile ilgili olarak, "Sadece mülteciler değil insanlık ölüyor." dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Afrin harekatında Türkiye'nin haklı olduğu görüldü.

Kendi insanımız, coğrafyamız tehdit altındaydı.

Türkiye meşru haklarını kullanmıştır.

Çifte standart ve samimiyetsizlik sona ermeli.

Akdeniz'de yaşanan göçmen faciası

Medeniyet, tarih denizi olan Akdeniz'in ölüm denizine dönüşmesi insanların sorumluluğu değildir. Türkiye bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerektiğini söylüyor. Avrupa'nın birçok yerinde bu insanlar denize düştüğünde saatler sonra müdahale eden ülkelerin büyük sorumluluğu vardır.

Türkiye Avrupa ile göç anlaşmasını yapmadan önce neredeyse her gün yüzlerce insan ölüyordu. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır.

Sadece mülteciler değil insanlık ölüyor.

Yerel seçimler

Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bugün teşkilat başkanlığımız sunum yapacaklar. Geniş ve kapsamlı bir MYK gündemimiz var.

Soru cevap

MHP'nin aday tanıtımı

Bizdeki bilgilere göre henüz bir davet ulaşmadı. Davet ulaştığında Cumhurbaşkanımız tarafından en iyi şekilde değerlendirileceği ortadadır. MHP'nin bunu nasıl yapacağı MHP'nin taktidirindedir.

Kerç Boğazı'ndaki gemi kazası

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Gemicilik dairemiz irtibat halinde. Gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğeri de bundan etkilenmiş. 31 mürettebatın 16'sı Türk. Rusya 10 tane arama kurtarma botunu buraya göndermiş. Birimlerimiz koordinasyon halinde.

Fazıl Say konseri

Çok güzel bir konser oldu. Hepimiz çok etkilendik. Sanatçımıza da teşekkür ederiz. Fazıl Say ile gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kulise geçtiler. Cumhurbaşkanımız önemli bir hatırlatmada bulundu. Truva önemli bir destan. Cumhurbaşkanımız orada tarihçilerin bir anekdotunu paylaştı.

Atatürk'ün bu hatırlatmasında, Truva'yı bir Anadolu şehri olarak benzetmesi çok önemli.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:13
  1. ömer çelik

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