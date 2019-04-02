AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"KARA PROPAGANDA FAALİYETLERİNE BAŞLADILAR"

Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar. 'Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı' gibisinden.

"NEYİ KASTETTİKLERİNİ ANLIYORUZ"

Bundan neyi kastettiklerini anlıyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu çevrelerin beklentilerinin aksine, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları en etkili şekilde devam edecektir.

İtiraz, seçim sürecinin parçasıdır.

Bu itiraz süreci, sadece AK Parti'nin sandıkların başında tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç değil. Bütün partilerin temsilcileri oradadır.

YSK'nın hukuk adına yürüttüğü bu sürecin gözlemcisi de vatandaşlarımızdır. Panik içerisine girmemek lazım. CHP adayının "bu süreç derhal durdurulsun" şeklinde bir yaklaşımı söz konusudur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun. Sürece ve sonuca saygı göstereceğiz.

"KEŞKE SEÇİM KURULLARINDAKİ SÜREÇ KAMERALARLA CANLI OLARAK VATANDAŞLARIMIZA İZLETİLSE"

Seçim kurulları çok şeffaf. Ama bu şeffaflığın yanı sıra, keşke o kurulların olduğu yerde, bu çalışmaları yürütürken, kameralarla Türkiye'ye yayın yapılsa. "Bu süreç akamete uğrasın" demek yerine, keşke bütün vatandaşların cep telefonlarından ve televizyonlarından izleyebileceği bir yayın olsa. Bundan korkmamak gerekiyor.

Şundan herkesin müsterih olması lazım, hiçbir oy heba olmasın, mücadelemiz bunun içindir.

"BİZİM 'AÇIK OY, GİZLİ TASNİF' GİBİ BİR GELENEĞİMİZ YOKTUR"

Bizim "açık oy, gizli tasnif" gibi bir geleneğimiz yok. Bu gelenek CHP'nin geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Kendi tarihlerinde olan bir şeyi, AK Parti'nin tarihinde varmış gibi göstermeleri de büyük bir talihsizliktir.

Bazı yerlerde bazı gerginlikler duyuyoruz. Bu hukuki sürecin işletilmesi konusunda lütfen bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu süreci partiler arası kavga gibi görmesinler.

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