AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.00'de toplandı. MKYK toplantısı sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Burada en büyük fedakarlık şehitlerimizin, gazilerimizindir. Ebediyen onların aziz hatıralarını yaşatacağız. AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Diyarbakır Anneleri

Diyarbakır Anneleri'nin eylemi devam ediyor. Bu annelere katılan bazı aileler son kayıplarımızda evlatlarını kaybettiler. Bu annelerin evlatlarına kavuşmak için verdiği mücadelenin kainat kadar büyük olduğunu gösteren, evlatları için bu nöbeti tutan anneler bütün dünyayı titretecek nitelikte bir bekleyişi sürdürdüğünü gösteriyor.

Gara'daki PKK katliamı

Son operasyonlarda şehit verdiğimiz kardeşlerimiz, bir kısmı uzun zamandır terör örgütü tarafından alıkonuyordu. Silahlı kuvvetlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın terör örgütüne verdiği güçlü cevaplar aynı güçlü şekilde verilmeye devam edecek. En üzücü tablo, bütün bu acılarımızı yaşarken maalesef birtakım kara propagandalara cevap vermek durumunda kalmamızdır.

Karşımızda bir cinayet, katliam şebekesi var. Buna insanlık adına, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir.

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