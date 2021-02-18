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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK )toplantısı sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 18:15:00 -

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.00'de toplandı. MKYK toplantısı sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Burada en büyük fedakarlık şehitlerimizin, gazilerimizindir. Ebediyen onların aziz hatıralarını yaşatacağız. AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Ayrıntılar geliyor...

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