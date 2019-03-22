AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Golan Tepeleri açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM aldığı bir kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yargısının, idaresinin ve yönetiminin gayrimeşru olduğunu kabul etti. AB de 'gayrimeşrudur' diyor, Türkiye'ye göre de gayrimeşrudur.22 Mart 2019 Cuma 21:33
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM aldığı bir kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yargısının, idaresinin ve yönetiminin gayrimeşru olduğunu kabul etti. AB de 'gayrimeşrudur' diyor, Türkiye'ye göre de gayrimeşrudur.
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